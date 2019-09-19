Карточки: “Нокиагейт”. Как за нами следят

Директор по исследованию киберугроз компании UpGuard Крис Викери на просторах интернета нашёл незащищенный диск восстановления, принадлежащий сотруднику Nokia. Среди почти 2 терабайт данных оказались подробные схемы установки отслеживающих устройств СОРМ (Система технических средств для обеспечения функций оперативно-розыскных мероприятий) рядом со станциями операторов связи, фотографии оборудования с серийными номерами, локации с расположением важных точек российской телекоммуникационной инфраструктуры.

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Подобные системы слежки используют во многих странах, оправдывая это борьбой с терроризмом. Почему именно для России опасна такая ситуация?

Действительно, в США и Великобритании тоже действуют системы, дающие службам безопасности доступ к данным граждан, но там всё это происходит только с санкции суда. В России же сотрудники ФСБ могут исследовать трафик, звонки и сообщения сами по себе, без решения суда и какого-либо контроля. Это расширенную возможность спецслужбам дал пресловутый «пакет Яровой».

Эксперт РосКомСвободы Александр Исавнин, сравнивая в интервью TechCrunch подходы служб безопасности в России и на Западе назвал ситуацию в нашей стране массовой прослушкой:

«Операторы не знают, какие данные они собирают. Это знает только ФСБ, нет никакого контроля со стороны третьих лиц».