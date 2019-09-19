Создан фонд для развития этичной веб-монетизации с участием Creative Commons и Mozilla

Хорошие новости для тех, кто работает над расширением возможностей авторов: на днях Coil (сервис, схожий по принципам с Patreon, упрощает для авторов монетизацию контента) объявил о новом гранте для Интернета — фонде в $100 миллионов для поддержки авторов и продвижения открытого стандарта веб-монетизации.

Грант для Интернета (Grant for the Web) финансируется и возглавляется Coil в сотрудничестве с Creative Commons (CC) и Mozilla. Фонд надеется решить наиболее серьезные проблемы, с которыми сталкиваются пользователи, включая нарушения конфиденциальности, связанные с рекламой и неэтичным спонсорским контентом.

Программа будет финансировать отдельных лиц, проекты и глобальные сообщества, которые вносят вклад в систему монетизации веб-сайтов. В частности, программа Grant for the Web побуждает авторов и разработчиков создавать и тестировать новые бизнес-модели, обязуясь выделять не менее 50% средств на предлагаемые программы и контент с открытой лицензией.

Особое внимание будет уделено проектам, которые отражают ценности Глобального общего достояния, такие как:

Повышение автономии, конфиденциальности и контроля над своими данными;

Продвижение разнообразия и инклюзии в Интернете;

Увеличение доступа пользователей ко всем ресурсам Интернета, как для потребления контента, так и для его создания, в том числе для исторически маргинализированных или находящихся в неблагоприятном положении сообществ и отдельных лиц.

Представители Coil, Creative Commons и Mozilla составят первоначальный грант для совета веб-консультантов, которые будут управлять деятельностью фонда, а также компании назначат консультантов по техническим вопросам. Цель второй группы будет состоять в том, чтобы рассматривать заявки на гранты с технической стороны, и, в свою очередь, предоставлять рекомендации Консультативному совету.

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Оригинал текста: Creative Commons

Перевод подготовил Илья Фесенко,

специально для РосКомСвободы

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