Наиболее популярными приложениями у россиян стали мессенджеры, а самый быстрорастущий из них — Telegram

Мессенджеры лидируют по популярности среди приложений, установленных на смартфоны в России, пишет «Ъ» со ссылкой на данные опроса Deloitte. 53% респондентов заявили, что за прошедший год стали пользоваться ими чаще.

В среднем у россиян установлено на смартфоне четыре мессенджера: у 83% опрошенных — WhatsApp, у 61% — Viber, у 53% — Skype, у 40% — Telegram. Именно у Telegram, блокируемого Роскомнадзором, за год больше всего выросла доля установок — на 15 процентных пунктов. Онлайн-опрос проводился в июне 2019 года среди 1,6 тыс. россиян старше 16 лет из более 250 населенных пунктов, динамика основана на сравнении с аналогичным опросом в июне 2018 года.

Звонки по интернету в этом году впервые стали более востребованы среди россиян, чем по сотовой связи, указывает Deloitte. На рост количества звонков через мессенджеры влияют значительно улучшившееся за последние годы качество сетей передачи данных и рост покрытия публичного Wi-Fi, отмечает партнер и руководитель направления по работе с операторами связи в СНГ Deloitte Антон Шульга.

Telegram официально заблокирован на территории России с весны 2018 года. Мессенджер разработал технологии обхода блокировки, которые позволяют ему работать практически беспрепятственно.

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