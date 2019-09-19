19.09.2019

Подписавшие онлайн-петицию — предмет интереса полиции

О визитах участковых в рамках проверки персональных данных рассказали сами москвичи, принявшие участие в подписании петиции за возвращение «островка безопасности» в Капотне

ostrovok bezop  

Москвичи, которые подписали петицию за возвращение «островка безопасности» в Капотне, рассказали о визитах участковых в рамках проверки о персональных данных. На это обратил внимание политтехнолог Максим Кац.

Сноса «островка безопасности» в Капотне еще в августе добилась депутат Мосгордумы от «Единой России» Инна Святенко. Муниципальный депутат Пресненского района Анастасия Ромашкевич создала петицию на имя единоросски с требованием вернуть «островок», ее подписали более 600 человек.

После этого подписавшиеся москвичи начали сообщать, что к ним приходили из полиции. «Звонок в дверь. Участковый. Настоящий. С текстом: «Поступило 600 идентичных обращений в Госдуму на предмет (что-то про благоустройство), проводится проверка на предмет кражи персональных данных»», — написал Дмитрий Белявский.

Ещё несколько человек рассказали об этом в Twitter:

Кац рассказал «Медиазоне», что всего зафиксировано 11 таких сообщений. Политтехнолог передал слова одного из подписавшихся Артема Шустера: «Ко мне и моей девушке тоже приходил участковый. В итоге мы были в его «офисе» и писали официальную бумагу. «Подписывали? Передавали личные данные? Заполняли доверенность?» И что не наблюдаемся в наркодиспансере».

Снос «островка безопасности» инициировала депутат Мосгордумы от «Единой России» Ирина Святненко. Максим Кац считает, что «натравила полицию» на москвичей именно она. Как сообщают пользователи Сети, Святненко не настроена объяснять свои действия, и просто блокирует тех, кто задаёт ей неудобные вопросы:

Сама же петиция, собравшая 639 голосов, в данный момент приостановлена, так как сбор уже завершён:

petition_Kapotnya

Ранее критически отзывался о сносе таких островков блогер, урбанист Илья Варламов. А вышедший на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» сюжет «Новые волнорезы: почему их назвали островками безопасности» он сравнил с «пропагандой смерти», а также привёл в пример, как данная проблема решается за рубежом.

.

don but rks

.

roskomsvoboda telegram

.

.

Читайте также:

Теги: , , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию