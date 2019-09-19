Подписавшие онлайн-петицию — предмет интереса полиции

Москвичи, которые подписали петицию за возвращение «островка безопасности» в Капотне, рассказали о визитах участковых в рамках проверки о персональных данных. На это обратил внимание политтехнолог Максим Кац.

Сноса «островка безопасности» в Капотне еще в августе добилась депутат Мосгордумы от «Единой России» Инна Святенко. Муниципальный депутат Пресненского района Анастасия Ромашкевич создала петицию на имя единоросски с требованием вернуть «островок», ее подписали более 600 человек.

После этого подписавшиеся москвичи начали сообщать, что к ним приходили из полиции. «Звонок в дверь. Участковый. Настоящий. С текстом: «Поступило 600 идентичных обращений в Госдуму на предмет (что-то про благоустройство), проводится проверка на предмет кражи персональных данных»», — написал Дмитрий Белявский.

Ещё несколько человек рассказали об этом в Twitter:

Помните историю с островком безопасности в Капотне?Сейчас к нам пришел участковый и пишет «объяснение»почему я жалобу подписала.

Говорит:- видимо их сильно подорвало,что жалобы оставили на сайте гос думы, что аж участковых отправили по домам@varlamov @mayavolf @arkadiygershman — динозавр 🦖 Рекс (@up_in_the_air) September 18, 2019

Ко мне тоже сегодня участковый приходил, с трудом понял что ему надо. Записал с моих слов объяснение, что да, я отправил обращение через Интернет, мои данные использовали с моего разрешения. Он мне показал таблицу, там со всех округов народ, который им дали на проверку. — Алекс Р. (@r_alex_81) September 18, 2019

О! Интересно, ко мне наведается наш участковый по этому же поводу) https://t.co/mydlozBGhT — Румпельштильцхен (@Rumpel_SM) September 18, 2019

К нам тоже вчера участковый приходил — бездельники https://t.co/bydB67XOA6 — Иван Мельников (@ivanmelnikov) September 19, 2019

Переизбравшаяся на очередной срок в МГД Инна Святенко, видимо, не хочет отвечать на обращения граждан по поводу уничтоженных ею островков. Уже пять человек, подписавших обращение, сообщили мне, что им звонил участковый с вопросом, не украли ли у них личные данные. — velonation (@Romasheda) September 18, 2019

Кац рассказал «Медиазоне», что всего зафиксировано 11 таких сообщений. Политтехнолог передал слова одного из подписавшихся Артема Шустера: «Ко мне и моей девушке тоже приходил участковый. В итоге мы были в его «офисе» и писали официальную бумагу. «Подписывали? Передавали личные данные? Заполняли доверенность?» И что не наблюдаемся в наркодиспансере».

Снос «островка безопасности» инициировала депутат Мосгордумы от «Единой России» Ирина Святненко. Максим Кац считает, что «натравила полицию» на москвичей именно она. Как сообщают пользователи Сети, Святненко не настроена объяснять свои действия, и просто блокирует тех, кто задаёт ей неудобные вопросы:

Депутат Мосгордумы Инна Святенко инициировала снос островка безопасности и теперь банит критиков своих действий

Как сообщает "Сноб", островок безопасности на дороге в Капотне был убран по решению депутата Мосгордумы от "Единой России" Ирины Святенко, ко…https://t.co/TftAtplDHz pic.twitter.com/MJsOXgodcq — FederalCity.ru (@FederalcityRu) August 12, 2019

Сама же петиция, собравшая 639 голосов, в данный момент приостановлена, так как сбор уже завершён:

Ранее критически отзывался о сносе таких островков блогер, урбанист Илья Варламов. А вышедший на телеканалах «Россия 1» и «Россия 24» сюжет «Новые волнорезы: почему их назвали островками безопасности» он сравнил с «пропагандой смерти», а также привёл в пример, как данная проблема решается за рубежом.

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