Швейцарские законодатели выступили против блокировки пиратских сайтов

Национальный совет Швейцарии принял поправки, направленные на модернизацию закона об авторском праве. Законодатели стремились сделать его более подходящим для цифровой эпохи. Правда, сервисы, на которых размещаются пиратские сайты, могут ожидать более жестких шагов в будущем, пользователи по-прежнему смогут загружать контент бесплатно для личного пользования. Кроме этого, швейцарские интернет-провайдеры не будут блокировать доступ к пиратским сайтам.

Из-за своего положения вне юрисдикции Евросоюза, Швейцария достаточно свободна в принятии собственного законодательства. Политика Женевы в сфере авторского права привела к несоответствию стандартам, принятым соседями, что вызвало критику со стороны компаний индустрии развлечений, особенно в США.

В 2017 году были подготовлены предложения о внесении поправок в закон об авторском праве, правда в них не были полностью учтены жалобы Торгового представительства США, сделанные от имени правообладателей.

Основная претензия заключалась в том, что разрешение на копирование для личного пользования не должно распространяться на контент, полученный из нелегальных источников, то есть на пиратские копии фильмов, распространяемых в P2P сетях, таких как BitTorrent. У Торгового представительства США также были претензии к нынешней системе ответственности за сайты и услуги хостинга, которые способствуют пиратству и приносят прибыль.

Недавно, после долгих хождений по коридорам власти, Национальный совет Швейцарии принял поправки к закону об авторском праве, но, на первый взгляд, США в них мало что может понравиться.

Во-первых, обычные граждане, которые скачивают защищенный авторским правом контент из нелегальных источников, не будут криминализированы. Это значит, что те, кто скачал последние фильмы с торрентов, смогут продолжать делать это, не опасаясь репрессий. Загрузка же копий фильмов на трекеры всегда была вне закона, и этот аспект не изменился.

Во-вторых, предложение о запрете пиратских сайтов было отклонено. В отличие от других стран Европы, где такая практика широко распространена и поддерживается законодательством ЕС, интернет-провайдерам не потребуется блокировать «пиратские» платформы.

Что касается хостинга и ответственности за загрузку «нелегального» контента на сайты, то произойдут изменения, но пока неясно, как они будут работать на местах.

SwissInfo сообщает, что реформы вынудят местных хостинг-провайдеров удалять нелегальный контент со своих серверов, но онлайн-сервисам не придется проверять, защищен ли загруженный контент авторским правом.

Отстаивалась система, которая, по-видимому, потребует проверки контента на предмет предыдущих взломов, но в других местах сказано, что новая правовая база «поддерживает саморегулирование» для борьбы с пиратством на уровне хостинга.

Хотя продление авторских прав с 50 до 70 лет на музыку и фотографии будет приветствоваться правообладателями, невозможность запретить скачивание пиратского контента для личного пользования будет абсолютно неприемлемо для США и, в частности, Американской Киноассоциации.

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По материалам: Torrentfreak

Перевод подготовил Илья Фесенко,

специально для РосКомСвободы

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