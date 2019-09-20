Порядка полутора тысяч IT-специалистов выступили в защиту фигурантов «московского дела»

IT-специалисты выступили с открытым письмом, в котором потребовали прекратить «московское дело» и освободить всех его фигурантов. Обращение к властям опубликовано на GitHub, и на данный момент его подписало почти полторы тысячи человек.

Подписанты отмечают, что «видят запрос на то, чтобы все профессиональные сообщества высказали свою позицию» по поводу «московского дела».

В письме подчеркивается, среди фигурантов есть двое сотрудников IT-сферы — осужденный по «дадинской» статье программист Константин Котов и IT-инженер компании «Сбербанк-Технологии» Айдар Губайдулин, обвиняемый в применении насилия в отношении представителя власти.

На днях суд отпустил Губайдуллина под домашний арест, но обвинения с него до сих пор не сняты.

«Это в очередной раз демонстрирует то разнообразие людей, которых затронули репрессии: в 2019 году в России фигурантом политического дела может стать кто угодно и за что угодно. <…> Единственное наше требование состоит в том, чтобы остановить политическое преследование мирного населения, прекратить сфабрикованные дела и освободить всех фигурантов дела о «массовых беспорядках»», — говорится в письме.

IT-специалисты потребовали прекратить «московское дело» и перестать преследовать граждан за их убеждения:

«Единственное наше требование состоит в том, чтобы остановить политическое преследование мирного населения, прекратить сфабрикованные дела и освободить всех фигурантов дела о «массовых беспорядках»».

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Свою поддержку всем преследуемым по политическим мотивам выразил и математик Дмитрий Богатов, год назад эмигрировавший вместе со своей супругой, биологом Татьяной Фёдоровой, в США. Напомним, Дмитрия самого обвиняли в призывах к массовым беспорядкам и терроризму, но потом эти обвинения были с него сняты благодаря широкому общественному резонансу.

«Московское дело» находится в ведении Следственного комитета, поскольку по мнению властей на уличной акции 27 июля текущего года, когда в знак солидарности с недопущенными на выборы в Мосгордуму независимыми кандидатами на улицы вышли тысячи людей, произошли массовые беспорядки (статья 212 УК РФ). Задержано было 1 388 человек (включая 76 несовершеннолетних), а десятки — избиты силовиками.

«В 2019 году в России фигурантом политического дела может стать кто угодно и за что угодно» ​IT-специалисты тоже выпустили открытое письмо с требованием прекратить «московское дело» и освободить всех фигурантов https://t.co/iQJbOsogxm — Медиазона (@mediazzzona) September 18, 2019

В деле уже полтора десятка обвиняемых, один из них — Сергей Фомин — был объявлен в розыск, но добровольно сдался силовикам. Только 20-летний обвиняемый из «Яблока» Валерий Костенок признал вину в «участии в массовых беспорядках».

Дела нескольких обвиняемых выделены в отдельное производство, расследование завершено в рекордные сроки, идут суды, а некоторые приговоры поражают своей суровостью и несоответствием совершённым обвиняемыми деяниям, в показаниях потерпевших силовиков множество несостыковок, и в целом этот процесс больше напоминает акцию устрашения, чем следование закону.

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