Библиотека «КиберЛенинка» под баном властей Казахстана

Российская научная онлайн-библиотека «КиберЛенинка» заблокирована в Казахстане с сентября этого года. Об этом сообщил один из основателей проекта Михаил Сергеев на своей странице в Facebook:

«С началом учебного сезона в Казахстане заблокировали КиберЛенинку».

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В качестве подтверждения Сергеев приводит скриншот «Яндекс-Метрики» по ресурсу с географическим фильтром по Казахстану. На скриншоте видно, что если в августе с территории Казахстана регистрировалось по 6-10 тысяч визитов ежедневно, то с первой половины сентября количество визитов снизилось практически до нуля, оставаясь таким всю следующую неделю.

Ассистент преподавателя в университете Сулеймана Демиреля, журналист и общественный деятель Оразай Кыдырбаев в своём Facebook подтвердил отсутствие доступа к КиберЛенинке в Казахстане, посетовав на то, что власти часто блокируют те или иные сайты, тем самым нарушая право миллионов граждан на доступ к научной информации. Он попытался проверить причину, по которой к онлайн-библиотеке был ограничен доступ, но сайт министерства информации почему-то не работал. Блокируя КиберЛенинку, считает Кыдырбаев, Казахстан нарушает принципы международного права в области получения свободных знаний и доступа к информации.

РосКомСвобода с помощью соответствующего сервиса проверила доступность в Республике Казахстан онлайн-библиотеки, и выяснила — она до сих пор находится под блокировкой:

Мы также связались с сооснователем научной онлайн-библиотеки Дмитрием Семячкиным, который ответил на наши вопросы относительно сложившейся ситуации.

РосКомСвобода: — Вы узнали о блокировке от пользователей или вам пришло уведомление от регулятора?

Дмитрий Семячкин: — Блокировка произошла 7 сентября. Узнали от пользователей КЛ и от казахстанских издателей, которые размещают на нашей платформе свои научные журналы. Уведомлений от регулятора не получали.

РКС: — То есть вам даже не сообщили, на каких основаниях произошла блокировка? Был ли какой-то вызов в суд, предупреждение о неправомерности каких-то действий?

ДС: — Оснований не знаем до сих пор. Никаких предупреждений не было.

РКС: — Как собираетесь решать проблему с блокировкой?

ДС: Нашим пользователям из Казахстана, которые к нам обращаются (их уже довольно много), рекомендуем писать жалобы регулятору. Плюс, возможно, сами будем обращаться в Министерство информации и экономического развития РК.

РКС: — Кроме Казахстана, были ли у вас подобные прецеденты с кем-то ещё из соседей? Есть ли подобный российский опыт, выдвигал ли вам свои претензии Роскомнадзор?

ДС: — Был прецедент с Украиной — КиберЛенинка была заблокирована в течение года примерно у половины провайдеров. Сейчас вопрос решился. Из РКН в этом году к нам был ряд претензий (приходили официальные уведомления), которые оперативно решались в рабочем порядке. Обращения были в связи с размещением контента с «нехорошим» содержанием. В итоге мы убрали с КЛ несколько научных статей. Надо сказать, что в нашем случае представители Роскомнадзора были дружелюбны и шли навстречу. Посмотрим, как будет дальше.

РосКомСвобода надеется, что власти Казахстана в ближайшее время найдут возможность объяснить причины блокировки, и, самое главное, не станут ограничивать доступ к свободным знаниям.

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