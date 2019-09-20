Хакер занимался взломами по настоянию экс-сотрудника «Лаборатории Касперского»

Находящийся в спецблоке СИЗО «Матросская Тишина» хакер Дмитрий Попелыш, которого вместе с братом-близнецом Евгением следственный департамент МВД обвинил в хищении денег со счетов Сбербанка и ВТБ, направил председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину жалобу на искажение материалов уголовного дела с целью незаконно осудить его и брата.

Дмитрия Попелыша и его брата Евгения привлекли к ответственности ещё в сентябре 2012 года за кражу с банковских счетов около 13 миллионов рублей. Тогда братья признали вину и получили условные сроки. Далее, в период между 2013 и 2015 годами, следствие опять заинтересовалось хакерами. На этот раз со счетов клиентов банков по всей стране пропало около 12,5 миллионов рублей. В мае 2018 братья Попелыши получили реальные сроки — по 8 лет лишения свободы, 4 из которых уже отсидели. Правда, в этом году приговор отменили из-за нарушений в ходе следствия и предъявили хакерам обвинения по тем же статьям, но по другим эпизодам.

Попелыш сообщает, что Руслан Стоянов, бывший сотрудник «Лаборатории Касперского», принуждал его «путем шантажа и угроз <…> под его руководством совершать хищения со счетов». Хакер отказался, на что получил, по его словам, новые угрозы: «Стоянов лично присутствовал при моем задержании в мае 2015 года и сказал, что он всегда верен своим словам, и я теперь буду сидеть в тюрьме».

В протоколе при задержании в 2015 году, хакер указывает, что неизвестный человек позвонил ему ещё в 2012 году после получения им условного срока и сообщил, что может дать ход другим эпизодам дела и приговор изменят на реальный. Угрожая тюрьмой, у хакера потребовали подчиняться и выполнять некие задания.

По версии из протокола, в ходе задержания в мае 2015-го к Попелышу подошел «ИT-эксперт из «Лаборатории Касперского», которого он помнил по своему первому уголовному делу, взял за голову и сказал: «Помнишь меня? Если ты скажешь хоть слово, как мы работали, то я тебя и в тюрьме найду, бери все на себя, и я тебя вытащу».

Руслан Стоянов начал работать в «Лаборатории Касперского» в 2012 году, а пришёл туда из Управления специальных технических мероприятий ГУ МВД Москвы, где дослужился до майора. В 2016 году Стоянов был задержан за госизмену в пользу США вместе с несколькими сотрудниками ФСБ. В феврале Стоянова приговорили к 14 годам колонии за госизмену, других его фигурантов — двух сотрудников ФСБ — приговорили к шести и 22 годам колонии, еще один фигурант получил восемь лет лишения свободы. Обвинения Попелыша в том, что принуждал его ко взломам счетов, Стоянов отрицает.

Представитель «Лаборатории Касперского заявил РБК, что сотрудники компании «оказывали техническое содействие при осуществлении некоторых следственных действий по обоим делам братьев Попелышей. Доказательства, то есть технические данные, полученные при содействии наших сотрудников, не единственные в деле.»

Напомним, что это уже второе дело, в котором осуждённый хакер заявляет, что его «работодателями» были те же, кто вели против него следствие. Первым был осуждённый в 2016 году Константин Козловский.

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