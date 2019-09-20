Британские политики выступили против системы распознавания лиц

18 британских политиков и 25 общественных организаций подписали коллективное письмо против системы распознавания лиц. В числе политиков — видные деятели разных поколений: Дэвид Дэвис, Дайан Эбботт, Джо Суинсон. В числе общественных организаций Amnesty International и Liberty. Распознавание лиц давно вызывает споры из-за того, насколько общественная опасность этой технологии окупается её пользой. Участники кампании за конфиденциальность говорят, что технология часто ошибается, слишком навязчива и нарушает права на частную жизнь.

Именно сейчас вопрос обширного внедрения системы выходит на передний план в Великобритании, и общество борется за приемлемое решение.

Позиция Министерства внутренних дел здесь почти однозначна. Полиция приветствует технологию из-за её эффективности в поимке преступников. Риторика Министерства напоминает о “защите общества” от возможных угроз.

Однако, исследователи заметили тот факт, что система распознавания лиц часто неправильно идентифицирует женщин и темнокожих людей. Адвокат Эрик Чаудри говорит, что мы можем наблюдать ситуацию, когда система идентифицирует людей принадлежащих к каким-либо меньшинствам, и им приходится пройти опрос полиции, которая к тому же хранит их фотографии, несмотря на то, что они невиновны.

Дело в том, что система распознавания лиц ещё недостаточно натренирована и, возможно, в основе её работы лежат какие-то сомнительные убеждения и ошибочные корреляции.

Зак Доффман, исполнительный директор компании Digital Barriers, которая занимается поставками камер с системой распознавания лиц британской полиции, заметил BBC, что в нынешней ситуации “нет ясности”. По словам Доффмана,

«…если мы знаем, что в городе есть какая-то группа лиц, готовая причинить вред людям, все наверное согласятся, что применение распознавания лиц будет уместно, чтобы их задержать. В то же время, это будет совершенно неуместно в случае, если кто-то перебрал в пабе в субботний вечер, его лицо запомнили камеры и охрана больше не пускает его в свои заведения».

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Компромиссную позицию выразил государственный комиссар по системе распознавания лиц Тони Портер, который следит за тем, чтобы работа системы соответствовала кодексам. Он говорит, что стране нужен чёткий стандарт использования и стандарт эффективности для данной системы. Чиновник считает, что общество должно быть гораздо больше, чем сейчас уверено, что преследование по этническим и иным признакам искоренено.

Напомним, что в Лондоне установлено рекордное для мегаполисов число уличных камер — около 400 тысяч, однако далеко не все из них оснащены системой распознавания лиц.

По материалам: BBC

Перевод подготовил Илья Фесенко,

специально для РосКомСвободы

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