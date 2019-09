Британские политики выступили против системы распознавания лиц

18 британских политиков и 25 общественных организаций подписали коллективное письмо против системы распознавания лиц. В числе политиков — видные деятели разных поколений: Дэвид Дэвис, Дайан Эбботт, Джо Суинсон. В числе общественных организаций Amnesty International и Liberty. Распознавание лиц давно вызывает споры из-за того, насколько общественная опасность этой технологии окупается её пользой. Участники кампании за конфиденциальность говорят, что технология часто ошибается, слишком навязчива и нарушает права на частную жизнь.

Именно сейчас вопрос обширного внедрения системы выходит на передний план в Великобритании, и общество борется за приемлемое решение.

