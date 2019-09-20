Наказание для Facebook и Google впишут в законодательство

По итогам очередного заседания думской Комиссии по расследованию иностранного вмешательства, председатель Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, являющийся также главой данной комиссии, заявил о намерении законодателей наказать штрафами Google и Facebook. Действия обеих компания, считает он, должны караться многомиллионными штрафами.

«Роскомнадзор рассказал подробно о том, что два гиганта — Google и Facebook — в период избирательной кампании нарушали российские законы», — сказал Пискарев.

По его словам,на страницах ресурсов была агитация неразрешенных митингов.

«Также в единый день голосования активно площадки использовались для агитационных и политических материалов. Это не журналистика, это называется «политический акционизм». Мы намерены определиться с этими ресурсами, как они и далее собираются работать на территории нашей страны и не соблюдать российское законодательство», — сказал глава комиссии.

Есть необходимость проработать законодательные инициативы, чтобы такого рода гиганты несли ответственность по российскому законодательству тогда, когда они нарушают закон, заключил Пискарев. В подготовке этих поправок примут участие Генпрокуратура и МИД РФ, добавил депутат.

Также он сообщил, что Генпрокуратура России сейчас проводит проверку в отношении 10 некоммерческих организаций (НКО), чья деятельность на территории страны может быть признана нежелательной.

«18 некоммерческих организаций, чья деятельность была признана нежелательной на территории России, уже внесены в соответствующий реестр. На текущий момент, как сообщили в Генпрокуратуре, еще 10 материалов находятся на рассмотрении — то есть еще 10 иностранных некоммерческих организаций могут признать нежелательными на территории страны, так как их [НКО] политика деструктивно влияет на политику нашей страны», — сказал Пискарев.

О каких конкретно организациях идёт речь, депутат не сказал.

В августе текущего года на внеочередном заседании Совета Госдумы была создана комиссия по фактам возможного вмешательства во внутренние дела России. В ее состав вошли 12 парламентариев. В прошлом году Роскомнадзор рекомендовал американским компаниям исключить использование их рекламного инвентаря для распространения политической агитации в периоды, когда это прямо запрещено российским законом, но, по мнению российских властей, Google и Facebook эти рекомендации проигнорировали.

Пискарёв сообщил, что на следующее заседание были приглашены обе компании «даже несмотря на то, что у них полномочий по обеспечению требований нашего законодательства не имеется». Позже он уточнил, что приглашение будет отправлено в ближайшее дни.

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