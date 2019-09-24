24.09.2019

Операторы будут идентифицировать абонентов по лицу и голосу

“Ростелеком” как оператор Единой биометрической системы ищет техническое решение для внедрения виртуальных SIM-карт с возможностью идентификации абонентов по лицу и голосу

esim eye  

Изначально Единая биометрическая система (ЕБС) создавалась для дистанционного обслуживания клиентов банков. Теперь возможность использования ЕБС ищут операторы. “Ростелеком” занимается разработкой технологии, которая позволит идентифицировать абонентов дистанционно по лицу и голосу при наличии у них виртуальных сим-карт. Tele2 сейчас уже тестирует виртуальные сим-карты, но пока без технологии идентификации.

Виртуальные сим-карты — eSIM (embedded SIM) — позволяют клиентам иметь несколько номеров на одном устройстве без их физических носителей, как было с классическими сим-картами. Сама eSIM представляет собой встроенный в мобильный телефон модуль, который позволяет менять оператора и тариф без замены физической сим-карты. eSIM пока доступны только на дорогих устройствах.

Идентификация по лицу и голосу позволит операторам быстрее заключать контракты с новыми абонентами — им уже не придется идти в салон сотовой связи с паспортом. По словам директора проектного офиса виртуального оператора «Ростелекома» Алексея Чернецова, после того как сервис заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Однако, как отмечает Минкомсвязи, правовая база регулирования eSIM в России требует корректировки. Максим Акимов в интервью “Известиям” пообещал, что эти вопросы будут решены в течение года и виртуальные сим-карты появятся в широком доступе.

Специалисты отмечают, что с приходом eSIM российский рынок мобильной связи могут ожидать большие перемены.

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