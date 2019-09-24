Операторы будут идентифицировать абонентов по лицу и голосу

Изначально Единая биометрическая система (ЕБС) создавалась для дистанционного обслуживания клиентов банков. Теперь возможность использования ЕБС ищут операторы. “Ростелеком” занимается разработкой технологии, которая позволит идентифицировать абонентов дистанционно по лицу и голосу при наличии у них виртуальных сим-карт. Tele2 сейчас уже тестирует виртуальные сим-карты, но пока без технологии идентификации.

Виртуальные сим-карты — eSIM (embedded SIM) — позволяют клиентам иметь несколько номеров на одном устройстве без их физических носителей, как было с классическими сим-картами. Сама eSIM представляет собой встроенный в мобильный телефон модуль, который позволяет менять оператора и тариф без замены физической сим-карты. eSIM пока доступны только на дорогих устройствах.

Идентификация по лицу и голосу позволит операторам быстрее заключать контракты с новыми абонентами — им уже не придется идти в салон сотовой связи с паспортом. По словам директора проектного офиса виртуального оператора «Ростелекома» Алексея Чернецова, после того как сервис заработает, зарегистрироваться в сети можно будет, сфотографировавшись на камеру компьютера или телефона и сказав несколько слов в микрофон.

Однако, как отмечает Минкомсвязи, правовая база регулирования eSIM в России требует корректировки. Максим Акимов в интервью “Известиям” пообещал, что эти вопросы будут решены в течение года и виртуальные сим-карты появятся в широком доступе.

Специалисты отмечают, что с приходом eSIM российский рынок мобильной связи могут ожидать большие перемены.

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