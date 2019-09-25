Новосибирский театр кукол поставит спектакль по заказу Роскомнадзора

Новосибирский областной театр кукол по заявке Роскомнадзора создаст спектакль о правилах пользования соцсетями, сообщил его директор и бывший депутат новосибирского заксобрания от «Единой России» Юрий Горлатых:

«Планируем сделать спектакль о защите персональных данных детей, потому что мошенники пользуются тем, что практически все дети теперь используют гаджеты».

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«Представители Роскомнадзора нам отправили информацию, с которой они приходят в школы — презентацию о том, что нужно делать и как можно себя защитить», — также рассказал Горлатых.

Это не первый подобный спектакль в театре. В постоянном репертуаре уже присутствует совместная работа с региональной Госавтоинспекцией «Светофор-волшебник» о безопасности дорожного движения и спектакль «Сказка про царя Коварного и Вовку-пожарного», который поставили по заявке МЧС.

Летом 2019 года глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщал, что ведомство два года назад начало кампанию по информированию и обучению детей и подростков правилам поведения в сети, чтобы защитить от киберпреступников и обезопасить персональные данные.

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