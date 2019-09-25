91% россиян пиратят контент — большинство из них делают это из-за высоких цен

Подавляющее большинство граждан в той или иной форме использует пиратский контент, — к такому выводу пришла компания ESET согласно результатам проведённого исследования. Компания задала респондентам 2 вопроса, в которых можно было выбрать несколько вариантов ответа. В ответах на вопрос «какой контент вы “пиратите” чаще всего?», многие пользователи указывали несколько вариантов.

ESET: 91% of Russians Prefer Pirated Content Over Legal https://t.co/HDPugFNKC6 pic.twitter.com/sKzzqCuOKH — The Helpful Geek (@cssc0der) September 25, 2019

Результаты показали, что 52% опрошенных играют во взломанные игры, 43% смотрят нелицензионные фильмы в онлайн-кинотеатрах, 34% слушают музыку в обход лицензии. Нелицензионные книги читают 14% опрошенных, а пользуются взломанными программами 19%. Приобретают лицензионный контент только 9% респондентов.

На второй вопрос, о причинах, по которым люди используют пиратский контент, самыми популярными ответами были высокая цена, неполный ассортимент легальных сервисов и неудобная система оплаты.

На текущий момент опрос продолжается, поэтому данные по нему могут отличаться от зафиксированных со стороны ESET:

Компания провела опрос в сентябре 2019 года, участие в нём приняли более 2000 человек.

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