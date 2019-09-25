Суд оштрафовал «Молодых журналистов Алтая» за ссылку двадцатилетней давности

В 1999 году «Молодые журналисты Алтая» оставили гиперссылку на «Открытое общество» Джорджа Сороса у себя на сайте. Несмотря на то, что ссылка уже давно нерабочая, бдительные государственные цензоры оштрафовали организацию на неподъемную для неё сумму.

Организацию «Молодые журналисты Алтая» оштрафовали на 50 тысяч рублей за ссылку 1999 года https://t.co/K8zVTmdFDp — ТВ2 (@Novosti_TV2) September 25, 2019

Мировой судья Железнодорожного района Барнаула признал организацию «Молодые журналисты Алтая» виновной в административном нарушении по ст. 20.33 КоАП РФ (осуществление деятельности на территории РФ иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании ее деятельности нежелательной).

Сергей Канарев, председатель совета «Молодых журналистов» сообщил на своей странице в Facebook: «Мы сделали ссылку и забыли, что она у нас есть среди большого объема информации. Но бдительные господа из органов через 20 лет ее нашли».

С 2015 года фонд «Открытое общество» внесен в перечень нежелательных организаций. Генпрокуратура считает, что он угрожает основам конституционного строя и безопасности страны. Штрафы в адрес организаций, в прошлом разместивших ссылки на Фонд уже применялись. Медиазона напоминает об аналогичном штрафе фонду Андрея Ралькова в 2017 году.

«Суд мог назначить меньше меньшего, но судья, к сожалению, посчитал, что мы угроза безопасности страны. Денег таких у нас нет. Мы будем апеллировать, а потом — не знаю. Наверное, буду пенсию собирать», — сообщил председатель «Молодых журналистов Алтая» после суда.

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