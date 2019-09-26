В России предложили облагать майнинг криптовалют налогом как на находку клада

АБР подготовила доклад под названием «Концепцию оборота децентрализованных криптовалют», который планируется обсудить на площадке организации в начале октября. Документ содержит предложения по легализации цифровых активов в России с использованием зарубежного опыта.

Ассоциация ссылается на законодательство Австрии, где сказано, что «лицо, которое приобретает в результате майнинга виртуальные активы, их оккупирует, то есть захватывает, становясь первым легальным их собственником». Вместе с тем, майнинг можно отождествить и с поиском клада. «Применяя юридическую фикцию, можно было бы утверждать, что первый обладатель криптоактивов их «нашел», поскольку получение от анонимной системы можно условно считать находкой», — сказано в докладе.

Кроме того, как пояснил вице-президент АБР Анатолий Козлачков, криптовалюта возникает в результате майнинга, то есть активности человека, который сам ее создает. Таким образом, в российском праве криптовалюта попадает в категорию «вновь созданное», полагают в ассоциации банков.

«Появятся основания считать криптовалюту вещью – с поправкой на ее цифровую природу», – подчеркнул Козлачков. По его мнению, в этом случае «ее можно будет использовать в бартерных сделках, облагать налогом, как предусмотрено в соответствующем разделе налогового кодекса».

Одновременно, добавил вице-президент АБР, удастся избежать признания криптовалюты платежным средством и денежным суррогатом.

Центробанк всегда негативно относился к обороту криптовалют и предлагал их запретить. Позиция регулятора неизменна на протяжении нескольких лет, но есть признаки, что она стала смягчаться. В апреле на сайте ЦБ была опубликована аналитическая записка о цифровых валютах центральных банков. Из нее следует, что это «наименее рисковые и наиболее ликвидные активы, доступные широкому кругу лиц».

Авторы концепции видят опасность в запрете оборота криптоактивов. Чтобы исключить использование цифровых денег в криминальных схемах, достаточно лишить сделки с ними анонимности, говорится в документе.

Если кошельки лишить анонимности, то виртуальные деньги станет возможным взыскивать в рамках исполнительного производства или банкротства, предлагают авторы концепции. За сокрытие подобных инструментов авторы концепции предлагают ввести уголовную ответственность. Виртуальные деньги, по их мнению, должны быть в свободном обращении и обмениваться на товары, национальную и иностранную валюту, токены и т.д.

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