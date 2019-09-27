Картинка с оружием стала причиной обвинения смоленского депутата в экстремизме

Депутат Смоленской областной думы Кирилл Быстров (КПРФ) сообщил журналистам, что его хотят привлечь к ответственности по статье 282 УК РФ за картинку в социальных сетях. Его обвиняют в призыве к насильственному свержению власти, поскольку он написал «Только трудящиеся смогут все изменить!» над картинкой с оружием.
На депутата Смоленской областной думы от КПРФ Кирилла Бирюкова написали заявление в полицию из-за картинки во «ВКонтакте» с изображением оружия и надписью «Только трудящиеся способны все изменить».
По словам депутата, его хотят привлечь за экстремизмhttps://t.co/aOfkjF1fmt
— МБХ Медиа (@MBKhMedia) September 27, 2019
Сам политик видит в произошедшем немного другой подтекст. По его мнению, на него «точит зуб» Андрей Володченков — блогер и советник мэра, поскольку вся история произошла в преддверии местных выборов.
Он также рассказал, что похожее заявление на него уже подавали ранее, когда он был доверенным лицом кандидата в президенты Павла Грудинина.
«Я у этих ребят из отдела „Э“ на карандаше. Они находят какого-то студента, еще кого-то, за тысячу рублей. Я нашел в итоге, кто подал заявление, и он его забрал. От тоже был студент, за 700 рублей его подал», — рассказал Быстров.
Советник мэра Володченков уже отреагировал у себя на стене на новость о Быстрове в типично блогерском формате, опровергнув подачу заявления на коммуниста.
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