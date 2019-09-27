МВД тоже не хватает уважения

Министерство внутренних дел подготовило законопроект, который позволит блокировать в интернете посты, выражающие «явное неуважение к органам внутренних дел», а также штрафовать за них. Сам текст законопроекта пока не опубликован, но ведомство выложило заявку на его общественное обсуждение.

В описании говорится об «индивидуализации механизма», который уже предусмотрен законами о блокировке постов с недопустимой критикой власти, и о штрафах за такие посты.

«В настоящее время назрела необходимость создания механизма реализации социальных гарантий сотрудников полиции», — говорится в сообщении.

Под реализацией «социальных гарантий» в ведомстве подразумевают «защиту от посягательств на неприкосновенность чести и достоинства сотрудника полиции». Кроме того, считают в МВД, сотрудникам полиции необходима защита от распространяемых в интернете «сведений порочащего» и дискредитирующего характера.

В сообщении не говорится, какую именно административную ответственность предлагает МВД за оскорбление полицейских. Там же указано, что планируемый срок вступления проекта в силу — январь 2020 года.

Дата окончания общественного обсуждения документа — 11 октября 2019 г. Свои замечания к законопроекту вы можете высказать на его странице.

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