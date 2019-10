Facebook выступает против попыток правительств вскрывать переписку

Ссылаясь на осведомлённый источник, Bloomberg сообщил о готовящемся между Лондоном и Вашингтоном подписании соглашения, обязывающего американские соцсети предоставлять переписку пользователей по требованию британских властей.

Новые правила распространятся в том числе на Facebook и мессенджер WhatsApp. Требования буду касаться только тех случаев, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, в том числе в терроризме или педофилии.

Стороны договорились, что американские власти не станут проводить расследования против подданных Великобритании. Аналогичные обязательства будут действовать в отношении американцев со стороны британских правоохранителей.

Вашингтон не сможет использовать информацию, полученную от британских компаний, в разбирательствах, в рамках которых гражданин может быть приговорен к смертной казни, добавляет агентство.

В свою очередь, колумнист Forbes Зак Доффман (Zak Doffman) сомневается, что IT-компании сходу согласятся исполнять требования британских силовиков. Поскольку тогда платформам придётся всерьёз пересматривать свою политику конфиденциальности и её технологического воплощения. Он также называет данную инициативу «одним из самых непопулярных нападений на всеобщую конфиденциальность за последнее время».

Sorry, Bloomberg, going to need a little more than “according to a person familiar with the matter” on claims of a global WhatsApp backdoor.https://t.co/qh1jZDtcfi

— Kenn White (@kennwhite) September 28, 2019