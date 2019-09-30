Facebook выступает против попыток правительств вскрывать переписку

Ссылаясь на осведомлённый источник, Bloomberg сообщил о готовящемся между Лондоном и Вашингтоном подписании соглашения, обязывающего американские соцсети предоставлять переписку пользователей по требованию британских властей.

Новые правила распространятся в том числе на Facebook и мессенджер WhatsApp. Требования буду касаться только тех случаев, когда пользователя подозревают в тяжких преступлениях, в том числе в терроризме или педофилии.

Стороны договорились, что американские власти не станут проводить расследования против подданных Великобритании. Аналогичные обязательства будут действовать в отношении американцев со стороны британских правоохранителей.

Вашингтон не сможет использовать информацию, полученную от британских компаний, в разбирательствах, в рамках которых гражданин может быть приговорен к смертной казни, добавляет агентство.

В свою очередь, колумнист Forbes Зак Доффман (Zak Doffman) сомневается, что IT-компании сходу согласятся исполнять требования британских силовиков. Поскольку тогда платформам придётся всерьёз пересматривать свою политику конфиденциальности и её технологического воплощения. Он также называет данную инициативу «одним из самых непопулярных нападений на всеобщую конфиденциальность за последнее время».

Sorry, Bloomberg, going to need a little more than “according to a person familiar with the matter” on claims of a global WhatsApp backdoor.https://t.co/qh1jZDtcfi — Kenn White (@kennwhite) September 28, 2019

Доффман напоминает — разведывательным службам США и Великобритании постоянно приходится сталкиваться с сопротивлением платформ, которые защищают свою позицию с такой точки зрения: «любой «чёрный ход для хороших парней» неизбежно будет использован как «чёрный ход для плохих парней», потому что уязвимость — это уязвимость».

«Если бэкдор существует для США, то как насчёт России, Китая или Ближнего Востока?» — конкретизирует колумнист.

В свою очередь, Facebook заявил о нежелании создавать бэкдоры по требованию властей:

«Мы верим в право людей на приватное общение в интернете. Сквозное шифрование помогает защитить это право, и оно лежит в основе тех ценностей, которые мы предоставляем более миллиарду человек каждый день. Мы также уважаем роль правоохранительных органов в обеспечении безопасности каждого человека. Правительственная политика, такая как CLOUD Act, позволяет компаниям предоставлять правоохранителям доступную информацию при получении соответствующих юридических запросов, и не принуждает компании устанавливать бэкдоры».

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По мнению Доффмана, предлагаемые шаги по расширению сферы законных прав на предоставление доступа к ограниченной информации начнутся с большой политической борьбы внутри США, прежде чем вообще будут предприняты хоть какие-то шаги. Предыдущие попытки властей запретить те формы шифрования, которые правительство не может взломать, вызвали негативную реакцию в обществе, и поэтому тут также придётся искать некоторый консенсус. Колумнист Форбс предполагает начало новой борьбы между технологическими компаниями и властями США, упомянув также Telegram, который, по его мнению, «вообще выходит за рамки правил».

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