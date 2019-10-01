1 октября вступил в силу закон «О цифровых правах». Он закрепляет в Гражданском кодексе РФ понятие цифрового права и регулирует использование смарт-контрактов. По мнению председателя комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павла Крашенникова, именно этот закон является основополагающим для регулирования отношений в цифровой экономике:

«Цифровые технологии очень прочно вошли в нашу жизнь. В интернете развивается рынок таких объектов как «токены», «криптовалюта»… Появление новых цифровых возможностей существенно упрощает нашу жизнь, но поскольку эти отношения не были урегулированы напрямую законодательством, создавались большие риски».

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Закон также ввел понятие «цифровое право». Под ним понимается совокупность электронных данных (цифровой код, обозначение), которые удостоверяют права на такие объекты гражданских прав, как вещи, иное имущество, результаты работ, оказание услуг и исключительные права. Оборот «цифровых прав» осуществляется только посредством внесения записей в информационную систему. Под определение «цифрового права» подпадает существующий на данный момент термин «токен».

Также установлено, что выражение лицом своей воли с помощью электронных или других аналогичных технических средств приравнено к простой письменной форме сделки. Для целей исполнения сделок с цифровыми правами введено правило, что факт совершенного компьютерной программой исполнения сделки не оспаривается.

Закон также решил вопрос о легализации сбора и обработки значительных массивов обезличенной информации (big data). Для этого в Гражданский кодекс РФ введена конструкция договора об оказании услуг по предоставлению информации и расширено понятие базы данных — «совокупность данных и сведений».

При этом закреплено, что, согласно интересам сторон сделки, договором может предусматриваться обязанность не совершать действия, в результате которых передаваемая информация может быть раскрыта третьим лицам.

Введенные законом изменения не имеют обратной силы. Документ был разработан спикером нижней палаты парламента Вячеславом Володиным и председателем комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Тем не менее правила, которым должны соответствовать информационные системы, а также виды цифровых прав и особенности их эмиссии будут определены в других законах. Вероятно, это будет закон «О цифровых финансовых активах», принятие которого неоднократно откладывали.

Закон прописывает легализацию сбора и обработки массивов обезличенной информации (Big Data), а также вводит основы для признания юридической значимости смарт-контрактов.

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