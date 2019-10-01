Центробанк считает криптовалюты высокотехнологичной финансовой пирамидой

Криптовалюты обладают характеристиками «высокотехнологичной финансовой пирамиды» и их будущее весьма туманно. Такое мнение выразил первый зампред Банка России Сергей Швецов:

«Это модная была тема год назад. Криптовалюта сочетает в себе две характеристики: с одной стороны, она используется как средство платежа, с другой стороны, это высокотехнологичная финансовая пирамида. Естественно, я никому не рекомендую вкладывать в нечто, что не несет за собой никаких обязательств».

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По его мнению, способность криптовалют обходить определенные ограничения регуляторов — это временное явление. Первый зампред финансового регулятора добавил, что будущее криптовалют в «глубоком тумане».

Шевцов понадеялся, что законопроект «О цифровых финансовых активах» будет принят в текущую сессию. Он добавил, что регулятор выступает против легализации оборота криптовалют.

«Мы не собираемся содействовать приобретению криптовалют нашими гражданами, тем более в инвестиционных целях», — заключил Шевцов.

Законопроект «О ЦФА» должен быть принят до начала ноября текущего года. По словам главы думского комитета по финрынку Анатолия Аксакова, документ готов, остается вопрос легализации или запрета криптовалют на территории страны. В сентябре этот вопрос должны были рассмотреть на совещании у первого вице-премьера Антона Силуанова, но заседание перенесли на неопределенный срок.

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