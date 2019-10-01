ЕС опасается, что Libra создаст отдельную неуправляемую экономику

Власти ЕС опасаются, что появление криптовалюты Марка Цукерберга в 2020 году создаст новую, совершенно отдельную экосистему, не имеющую ничего общего с остальной экономикой. В Евросоюзе хотят оценить риск монополизации и начинают расследование, сообщает Bloomberg.

Маргрет Вестагер, антимонопольный комиссар ЕС, пояснила в интервью датской газете Finansforbundet, что для ведомства это новая практика — «задавать вопросы о том, чего пока не существует». Однако, ЕС «хочет сыграть на опережение, чтобы понять, принесет ли криптовалюта проблемы».

Одно из опасений ЕС — не пострадают ли группы, не использующие Libra. Кроме того, среди вопросов к Facebook, Вестагер задаст такие как: насколько компания после запуска криптовалюты станет коммерческой платформой по продаже своих продуктов и услуг; какие классические валюты поддержат криптовалюту; и что это значит для компании — иметь свою криптовалюту.

Напомним, что криптовалюта Libra по планам Fecebook будет обеспечена несколькими классическими валютами для стабильности, однако купить Либру можно будет за любую валюту и расплачиваться ею в интернете и в магазине. Facebook планирует запустить криптовалюту в первой половине 2020 года.

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