02.10.2019

СК РФ проверяет «Медиазону» из-за статьи о пытках в колонии

Начальник Петрозаводской ИК-9 Иван Савельев, по заявлению которого проводится проверка, считает, что его оклеветали, а некоторые высказывания в материале оскорбляют власть

Proverka MediaZony SKR  

Следственный комитет проводит проверку по заявлению начальника ИК-9 в Петрозаводске Ивана Савельева о клевете, которое он подал после публикации текста о пытках в колонии на Медиазоне.

В СК не уточнили, что именно стало причиной проверки: публикация издания о пытках или конкретные жалобы заключенных. В частности, сидящий за убийство Сергей Тарасов заявлял своему адвокату, что нынешний начальник колонии причастен к смерти одного из осужденных шесть лет назад.

Также следователи проводят проверку по заявлению начальника ИК-9 Ивана Савельева. Последний ранее говорил журналистам, что хочет привлечь к ответственности издание, которое выпустило расследование.

Савельев считает, что его оклеветали, а некоторые высказывания в тексте являются оскорблением представителей власти.

Материалы Медиазоны и «Настоящего времени» о пытках в ИК-9, в которой содержат осужденных по тяжким и особо тяжким статьям, вышли в конце сентября. В них заключенные рассказали про жестокие избиения, в которых участвовал и сам начальник колонии.

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