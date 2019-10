Суд принял иск москвича к Apple за «доведение до гомосексуализма»

В Пресненском районном суде города Москвы готовится к рассмотрению иск от жителя Москвы Разумилова Д.Е. к компании Apple. Представитель истца Сапижат Гусниева рассказала, что в 2017 году мужчина установил приложение из App Store для операций с криптовалютами. В этом году он получил 69 единиц криптовалюты GayCoin с сообщением при транзакции «Don’t blame until you do that» («Не осуждай, не попробовав»). Истец считает, что так Apple подталкивает пользователей к гомосексуальности.

Пресненский районный суд принял иск о «доведении до гомосексуализма». Москвич потребовал миллион рублей от Apple в качестве компенсации морального вреда. https://t.co/kojzqje5Pk pic.twitter.com/iex8gR3r4g — #говоритмосква (@govoritmsk) October 2, 2019

Разумилов заявил, что прислушался к этому посылу и «погряз в однополых отношениях».

«Я подумал, действительно, как можно судить о чём-то, не попробовав. И решил попробовать однополые отношения. По истечении двух месяцев могу сказать, что я погряз в интимной близости с представителями своего пола и не могу выбраться назад», — пожаловался Разумилов. По его словам, он боится рассказать своим родителям о переменах в жизни.

Пострадавший посчитал, что именно компания Apple, допустившая в свой магазин приложений этот криптовалютный кошелёк, подтолкнула его к гомосексуализму. Произошедшее причинило ему «нравственные страдания и душевный вред», которые истец оценил в 1 млн рублей. В Apple пока никак не прокомментировали иск москвича.

.

.

.