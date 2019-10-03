03.10.2019

Личные данные россиян продолжают утекать в Сеть — теперь из Сбера и Налоговой

Недавно британские исследователи обнаружили налоговую базу с 2006 по 2016 год двадцати миллионов граждан РФ, а на днях стало известно о крупной утечке данных 60 миллионов владельцев кредитных карт, предположительно принадлежащих Сбербанку

dannye RUS v Seti  

На черный рынок попали данные 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Утечку называют самой крупной в российском банковском секторе, сообщает «Ъ».

Данные продают на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором. Покупателям предлагают проверить подлинность базы на пробном фрагменте, содержащем данные 200 клиентов Уральского территориального Сбербанка.

Помимо персональных данных, в базе отображается также подробная информация об операциях по кредитной карте.

Если заявление продавца правдиво и база действительно содержит информацию о 60 млн клиентов, утечка могла затронуть данные о всех кредитных картах Сбербанка.

«Это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка. Набор полей действительно поражает», — заявил основатель DeviceLock Ашот Оганесян, который первый обнаружил продающиеся данные.

Финансовая организация подтвердила о наличии проблемы, правда, в пресс-релизе идёт речь пока только о 200 клиентах. Однако сами продавцы уверяют, что в их распоряжении находится информация по 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (в настоящее время у банка насчитывается порядка 18 млн активных карт).

В банке заверили, что угрозы снятия клиентских средств с карт нет — среди похищенной информации нет кодов CVV. Кроме того, каждая транзакция без предъявленной карты в Сбербанке подтверждается СМС-паролем.

Судя по всему, утечка могла произойти в конце августа текущего года. Указанные в базе данных слова way4 и w4 вероятно относятся к используемой Сбербанком процессинговой платформе Way4.

Недавно специалисты британской компании Comparitech, совместно с известных ИБ-экспертом Бобом Дьяченко, обнаружили в открытом доступе никак не защищенный кластер Elasticsearch Amazon Web Services, содержащий личную информацию о 20 млн россиян.

База содержала в себе личную информацию и данные граждан по налогам за период с 2009 по 2016 год, в том числе номера паспортов, адреса, номера телефонов, место работы и сведения о налоговых выплатах.

Дьяченко нашёл базу в середине сентября 2019 года и сообщил об этом её владельцу, который находится в Украине. Вскоре после этого владелец, имя которого неизвестно, закрыл доступ к базе.

Comparitech предупреждает, что базу могли изучить мошенники и воспользоваться данными для фишинговых атак, кражи денег или получения доступа к другой персональной информации.

Представитель ФНС России заявил, что часть данных, упоминаемых Comparitech, вообще не собирается и не хранится в системах налоговой службы, а формат и структура данных не соответствует форматам хранения информации, применяемых в ведомстве.

.
don but rks

.

SAFE horisont

.

Читайте также:

Теги: , , , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию