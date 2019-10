Личные данные россиян продолжают утекать в Сеть — теперь из Сбера и Налоговой

На черный рынок попали данные 60 млн владельцев кредитных карт Сбербанка. Утечку называют самой крупной в российском банковском секторе, сообщает «Ъ».

Данные продают на одном из форумов, заблокированных Роскомнадзором. Покупателям предлагают проверить подлинность базы на пробном фрагменте, содержащем данные 200 клиентов Уральского территориального Сбербанка.

Помимо персональных данных, в базе отображается также подробная информация об операциях по кредитной карте.

Если заявление продавца правдиво и база действительно содержит информацию о 60 млн клиентов, утечка могла затронуть данные о всех кредитных картах Сбербанка.

«Это самая большая и подробная банковская база данных, которая когда-либо попадала к нам с черного рынка. Набор полей действительно поражает», — заявил основатель DeviceLock Ашот Оганесян, который первый обнаружил продающиеся данные.

Финансовая организация подтвердила о наличии проблемы, правда, в пресс-релизе идёт речь пока только о 200 клиентах. Однако сами продавцы уверяют, что в их распоряжении находится информация по 60 млн кредитных карт, как действующих, так и закрытых (в настоящее время у банка насчитывается порядка 18 млн активных карт).

В банке заверили, что угрозы снятия клиентских средств с карт нет — среди похищенной информации нет кодов CVV. Кроме того, каждая транзакция без предъявленной карты в Сбербанке подтверждается СМС-паролем.

Судя по всему, утечка могла произойти в конце августа текущего года. Указанные в базе данных слова way4 и w4 вероятно относятся к используемой Сбербанком процессинговой платформе Way4.

Недавно специалисты британской компании Comparitech, совместно с известных ИБ-экспертом Бобом Дьяченко, обнаружили в открытом доступе никак не защищенный кластер Elasticsearch Amazon Web Services, содержащий личную информацию о 20 млн россиян.

