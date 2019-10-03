Минфин хочет заставить Facebook и Google делиться доходами

Минфин уже заставил Google и другие технокомпании платить НДС в России — теперь ведомство хочет получать от них больше налога на прибыль. В «Основных направлениях бюджетной и налоговой политики на 2020–2022 годы» появилось предложение, чтобы цифровые корпорации декларировали доходы от российской аудитории в России, пишет РБК.

Крупные цифровые компании, такие как Google и Facebook, должны делиться доходами от российской аудитории с бюджетом, считает Минфин. Ведомство указывает, что это позволит справедливо распределить налоги.https://t.co/zPZO20dIXs — ForbesRussia (@ForbesRussia) October 3, 2019

Предложение Минфина – изменить российские законы так, чтобы цифровые компании декларировали доходы для налогообложения в тех юрисдикциях, где находятся их пользователи. Это позволит справедливо распределять налоги и не допустить бюджетные потери, подчеркивает министерство.

Ведомство Антона Силуанова полагает, что в действующих принципах налогообложения цифровых корпораций есть «существенные недостатки». Из-за них «эффективная ставка обложения прибыли таких компаний оказывается значительно меньше, чем для компаний других отраслей», — сетуют в Минфине.

Корпорации, которые работают по всему миру, платят налог на прибыль по месту регистрации головного офиса. Штаб-квартиры, как правило, регистрируют в странах с относительно мягким налоговым законодательством, например, в Ирландии, где ставка налога на прибыль составляет 12,5% и где «прописаны» головные офисы Microsoft, Google и Facebook.

Главная сложность в решении подобных вопросов — как рассчитать долю той или иной страны в прибыли транснациональной компании, сказал партнер Paragon Advice Group Александр Захаров.

Цитата. «Что важнее при определении стоимости нематериальных активов: в какой стране был написан исходный код или где он был существенно доработан? Это все равно что решать, что важнее в машине — двигатель или корпус», — добавил он. Кроме самих корпораций, данных о прибыли по странам нет ни у кого.

«Единственное решение, на мой взгляд, если сами ИТ-гиганты будут добросовестно раскрывать, сколько заработали на пользователях в той или иной стране», — полагает Захаров.

В феврале тему налогов для Google и Facebook поднимал спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Сегодня что получается? Крупные компании – Google и Facebook – работают на территории европейских стран, они работают и в Словацкой Республике, и в России, притом налоги не платят… Обсуждение этого вопроса носит крайне актуальный характер», – подчеркивал он.

С 1 января 2017 г. в России был введен «налог на Google» – НДС, который бизнес платит с проданных людям в интернете игр, музыки, книг и т. д. За 2018 г. иностранцы выплатили 12 млрд руб. такого НДС – на 2,6 млрд руб. больше, чем в 2017 г.

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