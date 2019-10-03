МВД озаботилось инструкциями к самодельному оружию в Сети

Министерство внутренних дел РФ предложило запретить распространение в интернете и средствах массовой информации инструкций по самодельному изготовлению и восстановлению огнестрельного оружия. Соответствующий проект закона опубликован на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Правоохранители обеспокоились тенденцией к росту числа выявленных преступлений по ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление огнестрельного оружия). Согласно статистике, в год их регистрируется около 5000. Чаще всего полиция изымает у преступников охотничьи обрезы, переделанные под боевые патроны сигнальные, газовые и травматические пистолеты, а также массогабаритные макеты с конструктивными изменениями.

МВД предлагает запретить распространение в СМИ и интернете сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению огнестрельного оружия и его основных частей, а также по восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия. Доступ к таким ресурсам будет ограничиваться во внесудебном порядке путем внесения в Единый реестр запрещенных сайтов. Кроме того, предусматривается ввести административную ответственность для их владельцев по ст. 13.15 КоАП.

«Часть 7 статьи 4 Закона Российской Федерации от 27 декабря 1991 года № 2124-1 „О средствах массовой информации“ изложить в следующей редакции: «Запрещается распространение в средствах массовой информации, а также в информационно-телекоммуникационных сетях сведений, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия (его основных частей) и восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия», — говорится в тексте законопроекта.

Федеральный закон № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» дополнится пунктом о запрете

«…материалов, содержащих инструкции по самодельному изготовлению взрывчатых веществ, взрывных устройств, огнестрельного оружия (его основных частей), а также восстановлению боевых свойств списанного огнестрельного оружия».

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По словам авторов законопроекта, на сегодняшний день в интернете существует множество крупных ресурсов по оружейной тематике и отдельных сообществ в социальных сетях, а на специализированных ресурсах продаются макеты, оружие ограниченного поражения и их отдельные части и механизмы, «пригодные для доработки с целью создания образцов, способных к производству выстрела штатным либо кустарно изготовленным боеприпасом».

Общественное обсуждение законопроекта заканчивается 16 октября 2019 года. Если у вас есть какие-то замечания, предложения, вы можете оставить их на странице документа.

В РосКомСвобода в целом не поддерживает как любые виды насилия с применением и без применения оружия, так любые запреты информации, а также выражает надежду, что в случае принятия данного законопроекта ограничение доступа не коснётся классики российского кино и песен советских композиторов:

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