Власти Москвы начнут осуществлять видеонаблюдение через дроны

Департамент информационных технологий (ДИТ) Москвы объявил тендер по видеомониторингу города с помощью беспилотников. В выложенном на сайте госзакупок техническом задании сообщается, что исполнитель должен обеспечить видеосъёмку объектов городской инфраструктуры и транслировать это на специальный сайт, но не указано это будет закрытый портал властей или общедоступный. Съёмку будут проводить после заказа мэрии, там укажут место и период записи. Беспилотники должны быть вертолётного типа. Мэрия готова потратить на это 60 миллионов рублей, срок контракта — год.

«Взаимодействие властей и компании-исполнителя, — сообщает первым обратившее на тендер издание Baza, — будет строиться следующим образом: чиновники из департамента выдают исполнителю заказ на видеосъёмку того или иного объекта, а также указывают период съёмки, а тот должен направить дрон по указанному адресу».

Съёмка будет проводиться как в рабочие, так и в выходные и праздничные (нерабочие) дни в светлое время суток 7 дней в неделю, а картинка с дроном должна транслироваться на специальный web-портал.

В техзадании также выдвигается ряд следующих требований:

хранение видеоматериалов в течение всего срока действия Контракта;

не менее 100 одновременных просмотров, сформированных видеоизображений;

обеспечение управления видеоизображением (навигация, прокрутка, функция копирования видеоматериалов на автоматизированное рабочее место Потребителя, доступ к архивным данным);

беспечение возможности интеграции Web-портала с информационными системами Правительства Москвы;

обеспечение возможности перемотки видео в браузере без потери качества;

адаптация изображения Web-портала на следующих браузерах: Chrome, Safari, Mozilla, Internet Explorer, Яндекс.Браузер (на стационарных и мобильных версиях).

Это не первый раз, когда столичные власти экспериментируют с беспилотниками. Так, в апреле в столице проводили эксперимент по использованию дронов для отслеживания ситуации на дорогах. С помощью дронов был проведён мониторинг участков с повышенным риском аварийных ситуаций.

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