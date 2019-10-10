WordPress: Россия — лидер по запросам на удаление контента

WordPress, как и многие крупные иностранные интернет-компании, регулярно публикует информацию о запросах со стороны различных стран — Transparency Report — и делает это уже 6 лет. В очередном своём отчёте каждый может ознакомиться, какие требования получала компания от госорганов и какие из этих требований выполнялись и почему.

Информация в отчете поделена на 5 разделов:

запросы данных о пользователях;

требования удаления контента;

запросы о соблюдении авторских прав;

антитеррористические и антиэкстремистские запросы;

запросы в рамках национальной безопасности США.

Во всех разделах кроме требований удаления контента, по отношению к WordPress Россия ведёт себя довольно спокойно. Например, по запросам данных пользователей лидируют Индия и США; больше всего запросов, связанных с авторскими правами отправляют международные копирайт-группы, такие как Image Protect, Digimarc, Right Blaster. Антитеррористические и антиэкстремистские запросы чаще всего отправляет в WordPress Европол.

Но что касается запросов на удаление контента — российские органы надзора впереди всего мира не первый год подряд. Обычное число запросов на удаление от России — от 200 до 300, в то время как у других стран эта цифра не всегда бывает даже двузначной. Рекорд госорганы поставили во втором полугодии 2017, когда потребовали удалить контент с 522 страниц, 96% запросов тогда были удовлетворены. В первом полугодии 2019, Россия потребовала удалить контент с 202 страниц на 81 сайте, WordPress ответил согласием в 75% случаев:

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WordPress подчёркивает, что в отношении требований, поступающих из Пакистана, России и Турции, они производят «геоблокирование» конкретного контента или сайтов, о которых идет речь, чтобы wordpress.com оставался доступным для пользователей из других стран.

Напомним, что ни одна отечественная интернет-компания вроде Яндекса или Mail.ru Group, ещё ни разу не выкладывала такие данные в открытый доступ. Первым (и единственным) в России это сделал популярный IT-ресурс «Хабр» в 2018 году.

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