РосКомСвобода требует ввести мораторий на системы распознавания лиц

Обработка биометрии граждан без их письменного согласия нарушает закон о персональных данных, а также право на частную жизнь (ст. 23 и 24 Конституции России).

«Пока применение подобных систем непрозрачно и никак не контролируется обществом, мы требуем введения моратория на использование таких технологий, — прокомментировал кампанию ведущий юрист РосКомСвободы Саркис Дарбинян. – Мораторий — это введение запрета на использование, финансирование, субсидирование программ, использующих слежку за гражданами с помощью камер наблюдения. Для этого мы обратились в Савёловский районный суд города Москвы в защиту Алёны Поповой. Параллельно мы будем требовать законодательного запрета подобных систем, а также проведём общественную кампанию для просвещения как можно более широкого круга лиц. Мы очень долго изучали проблему с точки зрения российского и международного права, смотрели — как это происходит в мире и в России, и теперь готовы рассказывать о практиках, в том числе мировых, использования системы распознавания лиц. Мы готовы довести дела до международных судов».

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➡️ Сайт кампании против распознавания лиц

➡️ Петиция

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В Савёловский районный суд Москвы было подано административное исковое заявление об обжаловании действий органов власти по применению городской системы видеонаблюдения и технологии распознавания лиц.

Иск в Савёловский суд

По мнению активистов, технологии уже, без каких-либо надлежащих нормативно-правовых обоснований и процедур, используются правительством Москвы и МВД для слежки за людьми в абсолютно закрытом режиме, о чем имеется в настоящий момент ряд доказательств.

Москвичка просит суд запретить распознавание лиц городской системой видеонаблюдения https://t.co/btQY9iNkxe — Ведомости (@Vedomosti) October 6, 2019

Мэрия Москвы осенью 2017 г. сообщила, что в городе заработала система массового распознавания лиц, сказано в иске: тогда к ней было подключено более 3000 видеокамер. На сайте мэра Москвы сказано, что в 2019 г. будет развернута общегородская система распознавания лиц – для розыска преступников, с этой целью обновлено 40% из 162 000 видеокамер. По сообщению начальника отдела видеонаблюдения департамента информационных технологий (ДИТ) Москвы Дмитрия Головина, в тестовом режиме система распознавания лиц применялась в Москве во время чемпионата мира по футболу – 2018 и удалось задержать 98 человек, которые числились в базах правоохранительных органов. Летом 2019 г. ДИТ заказал за 260 млн руб. у «Ситроникса» («дочки» АФК «Система») техническое решение для видеослежения с распознаванием лиц на массовых мероприятиях и юридическое обоснование законности слежки.

В апреле прошлого года Попова провела одиночный пикет около здания Госдумы, за что Тверской районный суд привлек её к административной ответственности и оштрафовал на 20 000 руб. В ходе рассмотрения дела суд изучил записи с камер видеонаблюдения, на которых зафиксировано увеличение изображения (в 32 раза) с фиксацией на лице заявительницы – а это признаки применения технологии распознавания лиц. Но по закону о персональных данных сведения, характеризующие физиологические и биологические особенности человека, на основании которых можно установить его личность и которые используются оператором для установления личности, отнесены к биометрическим персональным данным. Их можно обрабатывать только при наличии согласия в письменной форме – кроме случаев, описанных в законах об обороне, безопасности и противодействии терроризму. Распознавание лиц в Москве по умолчанию и в режиме реального времени незаконно, делает вывод заявительница, и нарушает ее права на частную жизнь, гарантированные Конституцией.

В настоящее время Правительство Москвы и МВД продолжают расширять использование технологии распознавания лиц без каких-либо гарантий и инструментов надлежащего надзора, анонсируя подключение к указанной системе более 100 000 городских камер. Для этого власти собираются потратить более 13 млрд рублей.

РосКомСвобода начала сбор подписей в поддержку законодательного либо судебного запрета применения технологии распознавания лиц – российские власти двигаются в направлении серьезного ограничения прав на уважение частной жизни. С помощью видеослежки власть получает тотальный контроль за социальной реальностью: технология распознавания лиц сделает людей еще менее свободными.

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«Московские власти сегодня не скрывают своего желания использовать технологию распознавая лиц для идентификации граждан, в том числе для обеспечения общественного порядка на массовых мероприятиях. Какие риски это несет для прав человека мы все прекрасно понимаем, учитывая абсолютно непрозрачный порядок доступа к указанной технологии и широкие возможности для злоупотреблений. Нам известен уже целый ряд случаев, когда система видеонаблюдения с функцией facial recognition использовалась для отслеживания и задержания активистов. Поэтому мы добиваемся принятия на текущий момент судебного и законодательного моратория на использование технологии. По крайней мере, до того момента, пока последствия использования технологии для прав человека не будут до конца изучены и не будут приняты все необходимые правовые гарантии, которые бы защищали москвичей от незаконного использования их биометрических данных. Сейчас мы ждём назначения слушания в Савеловском суде и намерены пройти все судебные инстанции, вплоть до ЕСПЧ, требуя введения запрета для силовиков и городских властей по использовании технологии в общей системе городского видеонаблюдения. Следует отметить , что это проблема сегодня актуальна не только для России, но и для всего мирового сообщества. Поэтому здесь мы выступаем единым фронтом с правозащитниками и юристами ЕС и США, где сейчас также идет активное обсуждение моратория на использование этой технологии двойного назначения, которая без сомнений, несет в себе огромные риски для нетаргетированной слежки и ее несанкционированного применения в отношении отдельных лиц», – Саркис Дарбинян, РосКомСвобода.

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Казус в том, что в законе о персональных данных есть специальная статья, которая говорит об особом статусе защиты персональных данных, замечает адвокат Международной «Агоры» Станислав Селезнев. Но есть и изъятия из этой статьи, которые сформулированы так расплывчато, что под них можно подвести что угодно. Таким образом, приходится обратиться к более общим нормам, указывает юрист, в том числе к Конституции, которая декларирует право на неприкосновенность частной жизни, подкрепленное обязанностью государства защищать права и свободы граждан и охранять права потерпевших от преступлений.

Селезнев полагает, что в Европе складывается консенсус: массовая неизбирательная слежка за гражданами – чрезмерное и очень опасное вмешательство в права человека. А такие страны, как Китай, полагают совершенно нормальным создавать кибернетические системы городского управления (как в Синьцзяне), которые полностью контролируют жизнь и перемещения людей при помощи биометрии, рассказывает он.

Инфраструктура для слежки уже существует, она создана даже не государствами, а глобальными корпорациями, говорит директор Ассоциации участников рынка данных Иван Бегтин, известны случаи, когда расследовавшие убийство полицейские запрашивали у таких корпораций запись переговоров жертв и получали эти данные.

То есть государство находится ближе к концу этой «пищевой пирамиды», предполагает Бегтин, но в некоторых странах, например в США, системы тотальной слежки встречают достаточно активное общественное противодействие и там их применение ограничено. Некоторые компании даже ­считают необходимым открыто декларировать, что не наме­рены внедрять технологии ­распознавания.

Но есть и страны, где общество демонстрирует пассивное согласие со слежкой, констатирует он, – например, в Китае. В России же трудно повлиять на такие процессы, поскольку отсутствует сильная представительная власть, заключает Бегтин.

При рассмотрении подобных исков перед судами встает вопрос доктринального характера, подчеркивает Селезнев: либо мы живем в патерналистском государстве, которое берет на себя решение всех вопросов и все решает за нас, либо в государстве, которое доверяет своим гражданам. Авторы иска не боятся получить ответ на этот вопрос, заверяет он.

В рамках кампании и поданного иска, правозащитники требуют признания незаконным действий Правительства Москвы и столичного ГУВД по применению технологии распознавания лиц на территории города Москвы, а также федерального запрета применения технологии распознавания лиц.

Использование технологий «Facial recognition» в системе городских камер для идентификации лиц — это одновременно и серьезный технологический прогресс, и огромный вызов для каждого человека: в целом ряде международных конвенций и национальных Конституций признано «право на приватность» как базовое право человека, которое без нашего ведома и согласия нарушают системы распознавания лиц. Режим тотальной слежки за каждым из нас — это последний шаг для объединения наших цифровых профилей и личностей в реальной жизни. Борьба за право быть анонимным на улицах городов развернулась сейчас во всех крупных городах мира, включая и Москву. Юристы, IT-специалисты, правозащитники требуют соблюдать права человека на неприкосновенность частной жизни, если на его распознавание нет выданного судом разрешения.

Системы распознавания лиц являются технологиями двойного назначения и могут использоваться для давления на общество. Массовое распознавание лиц должно быть запрещено до тех пор, пока не будет обеспечена полная прозрачность и безопасность его использования для граждан.

Искусственный интеллект для массового распознавания лиц обеспечит государство тотальным контролем над социальной реальностью, сделав власть всевидящей и, одновременно, невидимой для общества. Камеры сканируют всех в поле зрения — взрослых и детей – выхватывая наши глубоко личные биометрические данные без нашего согласия. Это грубое нарушение нашей конфиденциальности.

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В рамках кампании был запущен сайт bancam.ru, который рассказывает о сути выдвигаемых нами требований, а также станет площадкой, на которой мы будем отчитываться о проделанной нами работе и делиться с вами новостями в этой области.

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В чем проблема с распознаванием лиц?

Мы не давали согласия. По закону граждане должны давать согласие на обработку персональных данных, но в случае распознавания лиц — мы такого согласия не давали.

Злоупотребления. Те, кто имеют доступ к системе часто злоупотребляют ей: продают доступ за деньги или следят за своими родственниками и знакомыми.

Утечки данных. В России постоянно утекают наши данные. Очевидно, что и данные, полученные с помощью распознавания лиц, окажутся доступны людям с самыми разными намерениями и целями.

Массовая слежка. Мы не настолько доверяем государству и чиновникам, чтобы позволить им осуществлять тотальный контроль над нами.

Трансформация поведения. Постоянное нахождение под наблюдением меняет поведение граждан, как следствие это влияет на возможность мирного протеста.

Ошибки распознавания. В зависимости от национальности, возраста и пола процент ошибочного распознавания достигает 35%. Вы можете быть задержаны из-за ошибки системы.

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Наши требования

Введение моратория — это позволит изучить практику применения технологий в других странах и выработать безопасные политики

Общественный контроль. Создание механизмов общественного контроля за доступом к нашим данным

Ответственность за утечки. Ужесточение наказания за злоупотребление доступа к данным и утечки.

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Мы призываем вас присоединиться к нашей кампании — ваша поддержка даст нам ресурсы, чтоб бороться против массовой слежки. Вы можете подписаться на наши новости, а также рассказать о кампании в социальных сетях.

Вы также можете подписать петицию с требованием введения моратория на использование «технологии распознавания лиц» правоохранительными органами и органами надзора в отношении лиц, не причастных к совершению каких либо правонарушений и не дававших согласие на использование их биометрических данных.

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