YouTube по жалобе госорганов заблокировал клип рэпера GSPD

Видеосервис YouTube заблокировал клип «NFS Underground» исполнителя GSPD (настоящее имя Давид Деймур) на территории России по требованию государственных органов. Ролик недоступен только на территории России, а в других странах и через VPN открывается без ограничений.

По словам GSPD, с ним не связывался никто из Роскомнадзора и не присылал уведомления о блокировке видео. «Мне пока не удалось выяснить причину блокировки, но подозреваю, что кто-то усмотрел там пропаганду наркотиков», — пояснил Деймур:

«Пропаганда наркотиков — это зарплата учителя/врача в 20 тысяч рублей в месяц в противовес 20 тысячам в неделю у кладмена. Пропаганда наркотиков — это платные и дорогие спортивные школы, в которых тренеры покупают себе имущество на баланс этой самой спортшколы. Когда стоимость закладки стартует от 100 рублей. Пропаганда наркотиков — это отсутствие адекватных перспектив после 4 лет обучения в топовом ВУЗе страны с дипломом на двух языках. Пропаганда наркотиков — это отсутсвие настоящей борьбы полиции с криминальным бизнесом и крышевание драгдиллеров. Я не собираюсь лезть в политоту, уж это меня точно не интересует. Меня интересует судьба искусства и творчества. Просто хочется напомнить прописные истины о том, что ни песня, ни фильм, ни книга не могут сподвигнуть человека к противозаконным действиям, если человек сам к ним не предрасположен А может запретим Достоевского, а? Он же рассказывает, как из интереса можно убить женщину! Кстати, ещё Набокова бы запретить, он вообще с нездоровым интересом так много пишет про маленьких девочек… Но точно следует обратить внимание на Корнея Чуковского, тут без веществ не обошлось! Ну не может человек, не употребляющий наркотики, написать Мойдодыра! Очевидно же на солях сидел».

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Если какого-то человека может подтолкнуть на противозаконные действия ПЕСНЯ, то ему и его родителям следует сходить к врачу и провериться на вменяемость — GSPD (@GSPD2000) October 6, 2019

Неизвестно, какие именно претензии у госорганов возникли к клипу GSPD. Однако в одном из куплетов он читает про «соли, спайсы и спиды», «мефедрон» и «скорость».

Несмотря на блокировку клипа на канале артиста, он остаётся доступным у других пользователей YouTube, которые повторно залили его на хостинг. Также песня остаётся доступной во ВКонтакте и других сервисах. В данный момент ролик имеет более полумиллиона просмотров.

Американский видеохостинг уже не первый раз идёт навстречу российским властям, ограничивая доступ к контенту. В августе 2018 года для россиян был заблокирован клип «Монеточка» группы ЛСП из-за описания способов самоубийства. В ноябре того же года сервис ограничил доступ к ролику «Иуда» от исполнителя Хаски, где согласно решению суда, описывались способы изготовления и места для приобретения наркотиков. Адвокат артиста это отрицал.

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