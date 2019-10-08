08.10.2019

Индекс ответственности корпораций: прогресс соблюдения прав человека в интернете

В новом отчёте RDR за 2019 год приводятся данные и по российским компаниям, MailRu и Яндекс, причем последняя улучшила свои показатели прозрачности, поднявшись на одну ступень выше

RDR_otchet-2019  

Проект «Рейтинг цифровых прав» (Ranking Digital Rights, RDR) уже с этого года начал выпускать свои отчёты на семи языках, в том числе — на русском. «Со времени публикации первого «Индекса корпоративной ответственности в области цифровых прав» в 2015 году, цифровые правозащитники из не говорящих по-английски стран запрашивали версии наших материалов на своем языке, — сообщает RDR. — Вначале, в 2015 и 2017 годах, мы предоставили перевод на испанский язык, а в прошлом году мы расширили свои усилия в этом направлении, сделав индекс RDR более доступным, включив еще пять языков — арабский, китайский, французский, корейский и русский. В этом году мы добавили немецкий, отметив таким образом включение Deutsche Telekom в качестве первой немецкой компании в индекс RDR».

«Индекс ответственности корпораций» показывает уровень прозрачности деятельности крупных мировых интернет-компаний относительно прав и свобод пользователей. RDR для своего отчёта выбирает крупные IT- и телеком-компании. В их число вот уже несколько лет также попадают российские MailRu и Яндекс.

RDR придает большое значение тому, чтоб как можно большее количество людей смогло узнать о степени открытости компаний, чьими услугами они пользуются, и поэтому крайне важно, что отныне доступны для прочтения не только на английском как четырёхстраничные сводки ключевых результатов, но и «табели успеваемости» компаний, которые не расположены в США.

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«У большинства компаний наметился определенный прогресс но им еще предстоит проделать значительный путь в сторону поддержки и соблюдения прав человека в интернете для каждого пользователя. Индекс 2019 года включил в свою оценку 24 компании. Из 22 компаний оцененных в 2018 году, 19 предприняли шаги к улучшению, включая новых лидеров этого года», — отмечается в отчёте.

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«Мы надеемся, что эти многоязычные материалы, предоставляемые Global Voices Translation Services, облегчат доступ субъектов гражданского общества к нашим уникальным наборам данных, контрольным показателям, анализу и рекомендациям, и они помогут им более приближённо и эффективно взаимодействовать с представителями компаний и государственными чиновниками», — пишет RDR.

Работа RDR отражает глобальный охват оцениваемых компаний, а также глобальное географическое распределение компаний. По мнению экспертов проекта, это является ключом к их общему стремлению мотивировать изменения, повышающие корпоративное уважение прав человека в Сети как на местном, так и на международном уровне.

«Если вы хотите получить доступ к материалам на других языках, — сообщает RDR, — пожалуйста, обратите внимание на наше объявление о запуске«.

Краткое изложение на четырех страницах основных результатов Индекса RDR 2019 года приведены на следующих языках:

  • арабский;
  • китайский;
  • французский;
  • немецкий;
  • корейский;
  • русский;
  • испанский.

Российские материалы включают в себя:
— Резюме общих выводов индекса RDR
— Отчеты компании для Mail.Ru и Яндекс.

Согласно последнему отчёту, Яндекс смог улучшить свои показатели и подняться на одну ступеньку выше в данном рейтинге:

Компания Mail.Ru также показала в данном рейтинге некий рост, но он столь незначителен, что подняться выше, как это сделал Яндекс, не позволил:

RDR_MailRu i Yandex

У данной компании оценивались следующие сервисы:

  • Mail.Ru (электронная почта);
  • Агент Mail.Ru (мессенджер и голосовая телефония);
  • ВКонтакте (соцсети и блоги);
  • Облако.

В рейтинге компания, как мы видим, на последнем месте. По мнению экспертов, она раскрывает меньше информации о своей корпоративной политике защиты прав пользователей на самовыражение и приватность, чем все ее конкуренты, включая Yandex и другие российские интернет-компании.

Компания практически ничего не рассказывает, как она реагирует на требования властей удалить определенный контент или передать пользовательские данные. Однако раскрытие хотя бы части информации о том, как компания реагирует на подобные требования, не противоречит закону.

Компания недостаточно прозрачна в вопросах контроля и доступа пользователей к своим данным, а также в том, какие меры предпринимаются для защиты этих данных.

Более детально об этом можно прочитать в отдельном отчёте.

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У Яндекса оценивались:

• Яндекс.Почта (электронная почта);
• Поисковый сервис;
• Яндекс.Диск (облачное хранилище).

Несмотря на ключевых показателей, Яндекс не раскрывает достаточно информации о том, как его корпоративная политика влияет на права пользователей на свободу самовыражения и приватность.

Компания сделала заметные успехи, публично заявив об уважении прав своих пользователей на свободу самовыражения и приватности.

Yandex почти не дает информацию о требованиях государственных органов ограничить определенный контент или передать пользовательские данные). Однако раскрытие хотя бы части информации о том, как компания реагирует на подобные требования, не противоречит существующему законодательству.

Остальные показатели и выводы экспертов можно увидеть в отчёте.

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RDR просит общественных активистов и правозащитные организации совместно использовать данные отчёты, для чего можно сделать следующее:

— Поделиться материалами в социальных сетях, пометив их #rankingrights;

— Опубликовать сообщение в блоге или статью об этих новых документах, либо перевести текст и поделиться постом;

— Подписаться на рассылки и/или непосредственно поучаствовать в распространении этой информации в вашей сети рассылок;

— Отправить этот материал местным журналистам и/или региональным агентствам;

— Тегнуть или напрямую связаться компаниями, [деятельность которых анализировал RDR], чтобы запросить комментарий или взять интервью;

— Помимо #rankingrights, добавляйте другие тематические хэштеги на русском языке.

«Еще раз, мы благодарны за вашу помощь и надеемся, что эти публикации будут вам очень полезны», — сообщил RDR в своём письме РосКомСвободе, ещё раз выразив уверенность, что данный отчет заинтересует многих, а усилия по развитию исследований, в частности — публикация на других языках, сделают отчеты понятней и ближе.

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