Красноярск исследует протестные настроения среди молодёжи

Проводя мониторинг сайта госзакупок, РосКомСвобода обнаружила тендер Агентства печати и массовых коммуникаций Красноярского края на «Проведение научно-исследовательской работы (НИР) по теме «Оценка роста протестных настроений в молодежной среде и готовности молодежи к участию в противоправных действиях»». Начальная цена контракта — 800 000 рублей.

Цель НИР:

1. Анализ роста протестных настроений в молодежной среде.

2. Оценка степени готовности молодежи к участию в противоправных действиях.

Задачи исследования:

1. Оценка общественно-политических взглядов молодежи Красноярских вузов и колледжей.

2. Анализ причин возникновения и роста протестных настроений в молодежной среде.

3. Выявление взаимосвязи протестных настроений молодежи с общественно-политическими, социально-экономическими процессами на уровне региона и в масштабах страны.

4. Выявление источников информации о протестных акциях и их организаторов. Анализ медиаресурсов, формирующих протестные настроения.

5. Оценка готовности молодежи к участию в противоправных действиях.

6. Формирование перечня мероприятий, необходимых для стабилизации и снижения протестной активности молодежи.

Методы исследования — это экспрессный опрос, глубинное интервью, фокус-группы и количественный опрос.

Срок проведения исследования — ноябрь-декабрь 2019 года. Исследование длится не более 45 календарных дней с момента заключения государственного контракта.

Объём выборки исследования: 1250 респондентов – количественный опрос, 10 экспертов, 15 респондентов для глубинного интервью, 4 фокус-групп.

Дата окончания срока подачи заявок — 23.10.2019, дата рассмотрения и оценки первых частей заявок — 24.10.2019, дата подачи окончательных предложений — 28.10.2019, дата рассмотрения и оценки вторых частей заявок — 29.10.2019 г.

Мы проследим за всеми изменениями, касающимися этого контракта и сообщим вам. Либо вы сами можете воспользоваться специальным порталом по мониторингу госзакупок.

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