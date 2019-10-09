Сенат США: активность российской «фабрики троллей» выросла на 200% в Instagram

К такому выводу пришёл комитет Сената США по разведке. Сообщается, что «Агентство интернет-исследований», которое курирует Пригожин, не только не свернуло, но и расширило свою деятельность.

Так, сенаторы сделали вывод, что пропаганда в Instagram увеличилась на 200%, а в Twitter, Facebook и YouTube — более, чем на 50%.

Важной деталью является то, что пропаганда, по словам сенаторов, направлена на афроамериканцев и имеет целью обострение напряженности и повышение шансов на переизбрание Дональда Трампа. Ричард Бёрр — сенатор, сообщивший о результатах расследования, отметил: «наводняя соцсети фейковыми сообщениями, конспирологией и троллями, а также эксплуатируя существующие разногласия, Россия пытается породить недоверие к демократическим институтам и нашим соотечественникам».

В докладе кампания по пропаганде описывается как необычайно искусная операция и самая успешная кампания влияния на выборы в истории, которую будут изучать ещё десятилетия по всему миру. Сообщается, что кроме классических социальных сетей, пропагандой были охвачены также Pinterest, Tumblr и Medium.

Напомним, что власти России категорически отрицают вмешательство в американские выборы.

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