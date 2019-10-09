МВД разослало методичку о действиях при обнаружении оскорбления властей

Начальники управлений МВД в регионах получили методичку о том, как применять закон об оскорблении власти. Заместитель министра внутренних дел Александр Горовой потребовал от руководителей взять такие дела под личный контроль.

МВД само раскрыло существование ведомственной методички о том, как полиция должна реагировать на интернет-оскорбления Путина и других представителей властиhttps://t.co/MBy3r7Vojd — Открытые медиа (@OpenMedia_io) October 9, 2019

Документ раскрыли на рассмотрении двух дел по этой статье, сообщил «Открытым медиа» адвокат «Агоры» Станислав Селезнёв. Полный текст методички опубликовал глава международной группы Павел Чиков.

Методичка МВД о неуважении по КОАП

«Почитайте полный текст методички МВД РФ по делам о неуважении к власти. В ней первый замминистра генерал-полковник полиции Александр Горовой требует от глав региональных УМВД взять под личный контроль все дела об оскорблении власти, а также направлять информацию о каждом таком деле в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. Оно занимается анализом и выработкой стратегических решений. Ожидаемо, учитывая, что чаще всего не уважают Владимира Путина», — написал Чиков.

По его словам, если возбудить дело о неуважении (ч.3 ст. 20.1 КоАП РФ) не получается, МВД рекомендует искать признаки оскорблений, возбуждения вражды, злоупотребления свободой массовой информации. «То есть никто не должен уйти без статьи. Отрывки из этой методички, в которых описывались критерии оценки неуважительной информации, публиковали и ранее, однако полный текст мы получили только сейчас», — добавил Чиков.

Методичку раскрыли при рассмотрении дел об оскорблении власти в Вологде и Чите, рассказал Селезнёв. В Чите судебные приставы подали в суд на гражданина, который назвал их «фашиками». Участковый в возбуждении дела отказал, после чего региональное МВД показало этот документ. После этого Черновский районный суд отменил решение участкового. В начале октября Забайкальский краевой суд отменил и это решение.

По словам адвоката, «градус общественных дискуссий», связанных со случаями применения закона об оскорблении власти, достиг своего пика. Дошло до того, что Владимир Путин на Прямой линии заявил о недопустимости злоупотреблений при применении этой статьи. Президент поручил Генпрокуратуре совместно с МВД заняться мониторингом того, как судьи работают с этим законом.

В методичке указано, что руководители УМВД должны сообщать о каждом таком деле в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД РФ. Полицейские подразделения, в свою очередь, должны находить тех, кто распространяет оскорбительную информацию. Сотрудники могут возбудить дело об оскорблении власти, если соблюдаются несколько условий. В случае, если хотя бы одного из этих условий нет, дело не возбуждается:

• Информация распространяется в интернете публично, а не в приватном чате;

• Информация в грубой форме или с нецензурной лексикой, а также содержит оскорбления Конституции, государственных символов, президента или госорганов;

• Распространитель такой информации должен «противопоставлять» себя окружающим, демонстрировать «цинизм, надменность или унизительное отношение к государственным символам».

Если все условия на месте, начинается экспертиза: ищут признаки явного неуважения к обществу, выражения в грубой форме или оскорбительный характер. Когда эксперты всё это находят, собираются документы и доказательства, а обвиняемого привлекают к ответственности. Если же экспертиза даёт отрицательный результат, то сотрудники могут поискать признаки других подобных нарушений.

.



.

.