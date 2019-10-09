Ассоциация американских лейблов пожаловалась на Telegram из-за музыкального пиратства

Ассоциация американских звукозаписывающих компаний (RIAA) отправила отчёт о проблемах с пиратством правительству США. Среди трёх десятков позиций (включая торрент-трекеры, стриминговые сервисы, пиратские музыкальные сайты и даже физические рынки — как в магазинах или подземных переходах) оказался Telegram. Причиной этому стало то, что мессенджер позволяет юзерам распространять звуковые файлы, чем пользуются некоторые телеграм-каналы, чтобы, например, выкладывать новые альбомы.

Однако, Ассоциация звукозаписывающих лейблов не против самого Telegram, что и отмечает в докладе. Претензии правообладатели предъявляют только к нелегальному распространению музыки. В том же докладе отмечается, что Ассоциация направила 18 тысяч запросов на удаление контента в Telegram, однако почти все из них не были удовлетворены. Telegram уведомлял об этих запросах владельцев каналов, но они не стремились их исполнять.

Напомним, что 2 года назад Telegram пошел на уступки правообладателям, удалив целый канал, где распространялся альбом Тейлор Свифт Reputation. Мессенджер сделал этот шаг под давлением Google и Apple.

Примечательно, что в отчете RIAA среди пиратских сервисов нет Вконтакте. Хотя раньше российская соцсеть считалась на Западе одним из крупнейших пиратских сайтов, подписание контрактов с лейблами немного повысило её репутацию в сфере авторских прав. Однако, американское правительство указало, что у ВК остаётся много проблем с соблюдением авторских прав помимо музыки.

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