Глава Центробанка сомневается в необходимости создания крипторубля

На форуме Finopolis, обращаясь к заместителю председателя Народного банка Китая, глава Центробанка России Эльвира Набиуллина поделилась своим мнением относительно «крипторубля». По словам главы ЦБ, финрегулятор изучал тему введения национальной криптовалюты и пришёл к выводу, что необходимость её выпуска неочевидна, а рисков при этом много:

«Для российского Центрального банка неочевидна необходимость выпуска такой национальной криптовалюты. Не только по технологическим причинам, но и потому, чтобы реально оценить, а какое же преимущество даст национальная цифровая валюта, например, по сравнению с существующими электронными безналичными платежами. Рисков много, а преимущества могут быть недостаточно очевидны».

.

Таким образом, регулятор еще раз подчеркнул свое скептическое отношение к цифровым активам.

Регулирование криптовалютного рынка в России не принято до сих пор. Главный документ — законопроект «О цифровых финансовых активах» — прошел только стадию первого чтения и был отправлен на доработку, в том числе из-за требований FATF.

Напомним, в январе председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что на появление крипторубля в России может уйти до трех лет, поскольку этому должно предшествовать массовое применение технологии блокчейн.

.



.

.