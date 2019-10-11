Президент подписал Национальную стратегию развития ИИ

Президент России Владимир Путин подписал национальную стратегию развития искусственного интеллекта (ИИ) на период до 2030 года. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В стратегии определены цели и задачи развития искусственного интеллекта в стране, меры, направленные на его использование для обеспечения национальных интересов и реализации стратегических приоритетов.

Стратегия принимается для обеспечения ускоренного развития искусственного интеллекта в России, проведения исследований в этой сфере, повышения доступности информации и вычислительных ресурсов для пользователей, совершенствования системы подготовки кадров.

Правительству поручено до 15 декабря 2019 года изменить нацпрограмму «Цифровая экономика» и утвердить федеральный проект «Искусственный интеллект».

В документе указано, что инвестиции в ИИ с 2014 по 2017 год в мире выросли в три раза и составили около $40 млрд. В 2018 году показатель достиг уровня в $21,5 млрд, а к 2024 году инвестиции составят почти $140 млрд.

«В настоящее время в мире происходит ускоренное внедрение технологических решений, разработанных на основе ИИ, в различные отрасли экономики и сферы общественных отношений. По оценкам экспертов, ожидается, что благодаря внедрению таких решений рост мировой экономики в 2024 году составит не менее $1 трлн»,— говорится в стратегии.

Курировать ИИ в правительстве будет Минэкономики. Развитие технологии в ведомстве считают залогом повышения производительности труда и роста доходов населения.

Ранее глава государства заявлял, что искусственный интеллект изменит мир, и Россия способна внести весомый вклад в его развитие.

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