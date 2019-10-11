Исследование: люди стали чаще делиться файлами и пользоваться VPN

Компания Sandvine выпустила большой отчет, из которого видно, что в мире растёт трафик в сфере обмена файлами, а также трафик через VPN. Но обмен файлами — это не только Google Диск или Dropbox: большая доля здесь приходится на сеть BitTorrent. Эксперты объясняют это тем, что рынок легальных стриминговых сервисов (таких как YouTube, Netflix и др.) всё больше фрагментируется и поэтому люди чаще пиратят контент.

То, как люди пользуются интернетом сегодня, сильно отличается от того, как мы делали это 10 лет назад. В последние годы растёт трафик на стриминговых сервисах, где люди смотрят потоковое видео. Большой рост демонстрирует интерактивное телевидение (IPTV). Однако обмен файлами возвращается в топ:

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С 2018 года по настоящий момент доля обмена файлами в общем трафике увеличилась примерно на 50%, а доля восходящего трафика (идущего с устройств пользователей) трафика выросла на 35%. Есть региональные различия, с которыми можно ознакомиться в отчёте, но статистика говорит, что, например BitTorrent-траффик больше всего вырос в Европе (включая Россию), а также в азиатско-тихоокеанском регионе. На графике ниже виден скачок BitTorrent-трафика во время выхода последнего сезона «Игры престолов»:

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Также из отчета видно, что растет трафик через VPN. Sandvine промониторила данные крупнейших коммерческих VPN и пришла к выводу, что через VPN проходит уже 2% всего нисходящего и 5% восходящего мирового трафика. Причем наибольший рост VPN наблюдается в обеих Америках. А ещё стоит отметить, что обмен файлами через BitTorrent и другими способами — это только малая часть пиратства. В основном сейчас пиратят через нелегальные стриминговые сервисы и Sandvine заявляет, что 2,4% от всего видеостриминга дают пиратские сервисы вроде Openload.

Ну и напоследок, в европейском регионе ВК сейчас впереди Instagram по нисходящему трафику среди социальных сетей, но уверенное лидерство удерживает Facebook:

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С полной версией отчёта можно ознакомиться на сайте компании Sandvine.

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