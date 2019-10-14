Искусственный интеллект и роботы требуют триллион рублей

Общий бюджет на развитие технологий национальной программы «Цифровая экономика» составляет 1,118 трлн руб. Это следует из опубликованных Минцифры «дорожных карт».

Всего разработано семь «дорожных карт»:

«Технологии виртуальной реальности», на которые потребуется 66,295 млрд руб., в том числе 28,255 млрд — из федерального бюджета;

«Нейротехнологии и искусственный интеллект» — 391,7 млрд руб., в том числе из бюджета 56,8 млрд;

«Квантовые технологии» — 51,13 млрд руб., в том числе из бюджета — 41,099 млрд;

«Новые производственные технологии» — 145,343 млрд руб., в том числе из бюджета — 68,935 млрд;

«Компоненты робототехники и сенсорика» 137,65 млрд руб., в том числе из бюджета — 28,825 млрд;

«Системы распределенного реестра» — 82,07 млрд руб., в том числе из бюджета — 23,1 млрд;

«Технологии беспроводной связи» — 244,16 млрд руб., в том числе из бюджета — 36 млрд.

Из бюджета в общей сложности нужно будет привлечь 283 млрд рублей до конца 2024 года.

На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в общей сложности потребуется более 1,118 трлн рублей. Почти 283 млрд рублей из них нужно будет привлечь из бюджетаhttps://t.co/su40ryH4d9 — The Insider (@the_ins_ru) October 14, 2019

Дорожные карты одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Максима Акимова. У каждого проекта был оператор, который собирал экспертов и разрабатывал их, отметили в Минцифры. Государство будет распределять средства на поддержку новых проектов не напрямую, а через государственные фонды и профильные министерства.

Проекты, которые получат господдержку, будет выбирать межведомственная комиссия. Ее сформируют из представителей Минцифры, Минпромторга, ведущих IT-компаний и организации «Цифровая экономика».

Судя по тому, сколько государство готово вложить средств в проекты и сколько хочет получить от бизнеса, в основном на помощь будут претендовать проекты в более поздней стадии развития. «Если говорить про позднюю стадию развития проекта, то софинансирование 50 на 50 — это нормальная практика», — рассказал глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Бывает, что соотношение смещено в пользу частных денег более, чем на 50%, добавил он.

«На ранних стадиях обратная ситуация. Чем выше вы ставите порог для частных инвестиций, тем более развитой должна быть технология», — подчеркнул Израйлит.

Теперь соответствующие изменения в нацпрограмму должен рассмотреть президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам, после чего «дорожные карты» вступят в силу.

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