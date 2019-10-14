Искусственный интеллект и роботы требуют триллион рублей

Общий бюджет на развитие технологий национальной программы «Цифровая экономика» составляет 1,118 трлн руб. Это следует из опубликованных Минцифры «дорожных карт».
Всего разработано семь «дорожных карт»:
Из бюджета в общей сложности нужно будет привлечь 283 млрд рублей до конца 2024 года.
На развитие искусственного интеллекта, роботов и других технологий в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика» в общей сложности потребуется более 1,118 трлн рублей. Почти 283 млрд рублей из них нужно будет привлечь из бюджетаhttps://t.co/su40ryH4d9
— The Insider (@the_ins_ru) October 14, 2019
Дорожные карты одобрил президиум правительственной комиссии по цифровому развитию под руководством вице-премьера Максима Акимова. У каждого проекта был оператор, который собирал экспертов и разрабатывал их, отметили в Минцифры. Государство будет распределять средства на поддержку новых проектов не напрямую, а через государственные фонды и профильные министерства.
Проекты, которые получат господдержку, будет выбирать межведомственная комиссия. Ее сформируют из представителей Минцифры, Минпромторга, ведущих IT-компаний и организации «Цифровая экономика».
Судя по тому, сколько государство готово вложить средств в проекты и сколько хочет получить от бизнеса, в основном на помощь будут претендовать проекты в более поздней стадии развития. «Если говорить про позднюю стадию развития проекта, то софинансирование 50 на 50 — это нормальная практика», — рассказал глава департамента по развитию фонда «Сколково» Сергей Израйлит. Бывает, что соотношение смещено в пользу частных денег более, чем на 50%, добавил он.
«На ранних стадиях обратная ситуация. Чем выше вы ставите порог для частных инвестиций, тем более развитой должна быть технология», — подчеркнул Израйлит.
Теперь соответствующие изменения в нацпрограмму должен рассмотреть президиум совета по стратегическому развитию и национальным проектам, после чего «дорожные карты» вступят в силу.
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