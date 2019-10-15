Первым по закону о фейках было оштрафовано провластное издание

Штраф по статье о «распространении недостоверных новостей» назначили за видео ведущего Андрея Караулова о протестах. Судебный участок мирового судьи № 157 Хорошевского района Москвы оштрафовал «Издательский дом «Момент истины»» и его главного редактора Евгения Гнеушева на 200 и 60 тысяч рублей соответственно. Это первый штраф по статье за распространние фейковых новостей.

Предметом судебного разбирательства стали выявленные Роскомнадзором в августе текущего года на YouTube видеоролики сетевого издания («Срочно! В России готовит революцию Майдан» и еще несколько роликов) и гиперссылки на сайте издания на эти ролики. Согласно материалам дела, Генпрокуратура внесла требования об ограничении доступа к сайтам, где были размещены ролики. В кэше Google сохранилась ссылка на видео, которое на YouTube в данный момент уже удалено. Материал удалили в том числе и из «Одноклассников».

Первый #штраф 200 тыс. руб. для «Момент истины» Андрея Караулова по части 9 статьи 13.15. КоАП РФ ("Злоупотребление свободой массовой информации") —

"Майдан в Киеве также начинался, Янукович ничего не видел… Уже пора власти соображать как-то иначе".https://t.co/IE5HKYnZTW — Natalia Sh. ☀ (@2Pbwc0kp9ALYSYS) October 15, 2019

Речь в выступлении ведущего программы «Момент истины» Андрея Караулова шла о задержаниях на акциях протеста по выборам в Мосгордуму. В перезаливе материала о митингах в соцсетях Караулов заканчивал выпуск словами: «Майдан в Киеве также начинался, Янукович ничего не видел… Уже пора власти соображать как-то иначе».

«Момент истины» — издание, основанное известным журналистом и публицистом Андреем Карауловым, который с 2018 года прекратил с ним сотрудничество. Многие публикации издания носят провластный, иногда — откровенно антизападный характер.

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