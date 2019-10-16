В регионах силовики взялись за журналистов по «делу ФБК»

Смоленские и владимирские журналисты сообщили о проведенных в их редакциях и квартирах обысках, связанных с подозрениями в связях с основанным оппозиционером Алексеем Навальным Фондом борьбы с коррупцией (ФБК). В частности, обыски прошли как в редакции издания «Довод» во Владимире, так и в квартире его главного редактора Кирилла Ишутина. У Ишутина изъяли даже банковские карточки. Как пишет «Довод», главный редактор, его жена и ребенок остались без средств к существованию.

К смоленскому журналисту пришли с обыском по делу ФБК. Следователи угрожали «увезти детей вместе с отцом»https://t.co/CsgVedGjvn — Meduza (@meduzaproject) October 15, 2019

«Отметим, что информационное агентство не является частью структуры ФБК, никогда не получало финансирования от структур Алексея Навального. Попытка уничтожить независимое СМИ во Владимире — это единственная причина, по которой в офисе редакции прошли обыски с изъятием техники», — комментирует издание ситуацию.

Обыск прошел и у главного редактора смоленского сайта Keytown.me Алексея Волкова, у которого были изъяты два ноутбука, телефон, переносной жесткий диск, а также все банковские карты, включая ту, на которую приходит детское пособие.

По словам Волкова, сотрудники Следственного комитета, проводившие обыск, угрожали его жене «увезти детей вместе с отцом», если она не даст подписку о неразглашении, и предлагали «не делать хуже своим детям».

Волков также в интервью «7×7» заявил, что ни он сам, ни его сайт не связаны с ФБК. «Когда они открылись [штаб Навального], мы писали об этом всегда. Когда-то я брал интервью у [координатора смоленского штаба Алексея Навального] Волобуева, когда его на восемь суток, по-моему, арестовали. Я за свободу слова. Я не отношу себя к сторонникам Навального, просто считаю, что демократия должна развиваться», — заявил Волков.

Супруге журналиста угрожали «увезти детей вместе с отцом», если она не даст подписку о неразглашении, также ей предлагали «не делать хуже своим детям»: https://t.co/vWLXRcn478 pic.twitter.com/8WS0vC85Xb — Журнал «7×7» (@7x7journal) October 15, 2019

Около половины девятого утра силовики пришли с обыском в квартиру журналиста архангельского издания 29.РУ Ярослава Вареника.

Журналисту запретили пользоваться телефоном, но разрешили ответить редактору, и он успел сообщить, что обыск связан с делом ФБК.

У архангельского журналиста изъяли жесткий диск компьютера, рабочую тетрадь и «рукописные листы информационного источника о шагах по спасению Северной Двины» https://t.co/9joYlEk52D — Медиазона (@mediazzzona) October 16, 2019

Позднее сам Вареник рассказал, что в 2017 году был активистом местного штаба Навального. По словам журналиста, у него изъяли телефон, жесткий диск компьютера, рабочую тетрадь и «рукописные листы информационного источника о шагах по спасению Северной Двины».

«Я отказался разблокировывать телефон и выдавать свой пароль, поэтому следователь сказал, что мне его вернут через очень много времени и, вероятнее всего, сломанным, потому что будут там все перепаивать», — уверяет Вареник.

Он также рассказал, что силовики нашли в его квартире распечатанную версию книги Адольфа Гитлера «Моя борьба», распространение которой в России запрещено, но не стали ее изымать: «Следователь сказал, что книга ему тоже понравилась».

Журналист сайта «Idel.Реалии» Дмитрий Любимов и бывший координатор штаба Алексея Навального в Йошкар-Оле Вадим Кремнев сообщили, что следователи тоже приходили с обысками в их квартиры.

Кроме этого, следователи в Йошкар-Оле приходили с обысками к журналисту и блогеру Алексею Серегину, члену незарегистрированной Либертарианской партии России Михаилу Миронову и сотруднику Центра татарской культуры Рамаю Юлдашу.

На своей странице в Facebook Любимов написал:

«Чего незаконного, по оперативным данным следствия может происходить в моей квартире? Что они хотят найти? Я расцениваю эту информацию как попытку оказать на меня давление и помешать моей журналистской деятельности».

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В Архангельске, Владимире, Смоленске и Йошкар-Оле прошли обыски у журналистов по делу ФБК. Это — попытка запугать критически настроенных журналистов по всей стране! https://t.co/5ucadbE8H2 https://t.co/KgAUFpli5X pic.twitter.com/DctNVFJdED — Репортеры без границ (@RSF_ru) October 16, 2019

На днях по всей России прокатилась волна обыском в штабах Алексея Навального и у сторонников политика. По данным Следственного комитета, силовики пришли к оппозиционерам в 30 регионах из-за дела об отмывании денег в ФБК. Причем неприятности зацепили не только само ФБК, дело которого многим общественникам и журналистам кажется сомнительным и политически мотивированным, но и не относящиеся к нему организации. В частности, прошёл обыск у заместителя координатора «Наблюдателей Татарстана», члена регионального совета движения «Голос» Азата Габдульвалеева.

«Мы видим фактическое упразднение в России презумпции невиновности — пусть пока и не юридическое, но практическое: достаточно желания следственных органов, чтобы стал возможен любой произвол. При этом произвол стал нормой не только в отношении произвольно назначаемых обвиняемых, но и в отношении рядовых свидетелей, в числе которых, с учетом весьма размытых критериев, теперь может оказаться вообще любой человек!» — считает журналист Фёдор Крашенинников.

«Личное мнение такое, что «гасят» просто ФБК. Насколько я понимаю, очень велик шанс того, что там была провокация – перевод средств на «мертвый счет». Таким образом можно подставить любого человека и любую организацию в стране. Счет не работает, на него переводятся средства откуда-то из-за границы, и потом говорится, что мы пользуемся иностранными деньгами. Элементарная «одноходовка», которая позволяет при лояльности и при контролируемости силовых структур, их определенной воле, навесить ярлык «иностранного агента»», — заявил Николай Сванидзе.

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