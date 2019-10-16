Агрессивные посты мировых лидеров в Twitter нельзя будет лайкать и ретвитить

Всё началось с критики в адрес Twitter после того, как Дональд Трамп написал ряд агрессивных твитов, где угрожал войной Северной Корее, а потом и Ирану. Можно предположить, что когда Twitter в июне этого года анонсировал новую политику в отношении мировых лидеров, это стало следствием очередного «рецидива» Президента США. Твит про Корею:

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Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 11, 2017

«Военные ресурсы на месте и готовы к бою, в случае если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!»

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Твит про Иран:

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If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2019

.Если Иран хочет сражаться, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам!

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На днях соцсеть обозначила категории твитов, которые обязательно приведут к реакции модераторов, вне зависимости от того — написали их публичные люди или нет:

Призывы к терроризму

Угрозы насилия над личностью

Публикация приватной информации о личности

Растление малолетних

Причинение себе физического вреда.

Однако Twitter говорит, что некоторые агрессивные твиты, если в них даже есть оскорбления, имеют значимость для общества и поэтому останутся в ленте. Под этим в первую очередь подразумеваются публикации политиков и общественных деятелей. На такой пост нельзя будет поставить лайк, как и сделать обычный ретвит. Его можно будет ретвитнуть только вместе с комментарием — видимо, чтобы пользователь или мог поспорить с публикацией, или аргументировать свою поддержку, в отличие от простого ретвита, который чаще всего подразумевает полную поддержку высказывания.

Будем следить за развитием ситуации и с нетерпением ждём кейса, когда соцсеть применит свои новые правила, чтобы обсудить его вместе с вами.

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