16.10.2019

Агрессивные посты мировых лидеров в Twitter нельзя будет лайкать и ретвитить

Социальная сеть разъяснила - в каком случае публикации вызовут немедленную реакцию модераторов, а также сообщила, что теперь будет оценивать твиты мировых лидеров в контексте, и самые агрессивные лишит лайков и репостов

 

Всё началось с критики в адрес Twitter после того, как Дональд Трамп написал ряд агрессивных твитов, где угрожал войной Северной Корее, а потом и Ирану. Можно предположить, что когда Twitter в июне этого года анонсировал новую политику в отношении мировых лидеров, это стало следствием очередного «рецидива» Президента США. Твит про Корею:
.

«Военные ресурсы на месте и готовы к бою, в случае если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!»

.

Твит про Иран:
.

.Если Иран хочет сражаться, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам! 

.

На днях соцсеть обозначила категории твитов, которые обязательно приведут к реакции модераторов, вне зависимости от того — написали их публичные люди или нет:

  • Призывы к терроризму
  • Угрозы насилия над личностью
  • Публикация приватной информации о личности
  • Растление малолетних
  • Причинение себе физического вреда.

Однако Twitter говорит, что некоторые агрессивные твиты, если в них даже есть оскорбления, имеют значимость для общества и поэтому останутся в ленте. Под этим в первую очередь подразумеваются публикации политиков и общественных деятелей. На такой пост нельзя будет поставить лайк, как и сделать обычный ретвит. Его можно будет ретвитнуть только вместе с комментарием — видимо, чтобы пользователь или мог поспорить с публикацией, или аргументировать свою поддержку, в отличие от простого ретвита, который чаще всего подразумевает полную поддержку высказывания.

Будем следить за развитием ситуации и с нетерпением ждём кейса, когда соцсеть применит свои новые правила, чтобы обсудить его вместе с вами.

.
don but rks

.

VPNlove.me

.

Читайте также:

РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию