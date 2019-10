Агрессивные посты мировых лидеров в Twitter нельзя будет лайкать и ретвитить

Всё началось с критики в адрес Twitter после того, как Дональд Трамп написал ряд агрессивных твитов, где угрожал войной Северной Корее, а потом и Ирану. Можно предположить, что когда Twitter в июне этого года анонсировал новую политику в отношении мировых лидеров, это стало следствием очередного «рецидива» Президента США. Твит про Корею:

Military solutions are now fully in place,locked and loaded,should North Korea act unwisely. Hopefully Kim Jong Un will find another path!

«Военные ресурсы на месте и готовы к бою, в случае если Северная Корея поведет себя неразумно. Надеюсь, что Ким Чен Ын найдет другой путь!»

Твит про Иран:

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

