Путин хочет знать о поведении молодёжи в интернете

На сайте Кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания на тему государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В частности, Путин поручил регулярно проводить исследования «потребительских предпочтений и особенностей поведения» российской молодежи в интернете. Отмечается, что это должно дать власти понимание, как информационная среда влияет на формирование взглядов молодых людей.

Владимир Путин поручил правительству регулярно исследовать поведение молодёжи в интернете и до 1 декабря начать создавать контент, направленный на духовно-нравственное воспитаниеhttps://t.co/tJitsiD9fZ — TJ (@tjournal) October 17, 2019

Кроме того, Путин распорядился создать координационный центр для создания контента, «направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи». Этот контент будет распространяться в интернете.

Оказывая посильную помощь Правительству, мы решили тоже немного вложиться в распространение проверенного временем духовно-нравственного, позитивного контента:

Доклад о выполнении поручений Президента кабмин должен представить к началу декабря 2019 года.

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