17.10.2019

Путин хочет знать о поведении молодёжи в интернете

Президент России поручил Правительству провести исследование потребительских предпочтений и особенности поведения молодёжной аудитории в Сети, а также создать координационный центр по созданию контента, направленного на духовно-нравственное воспитание

molodyozh za pooteenar  

На сайте Кремля появился перечень поручений президента России Владимира Путина по итогам заседания на тему государственной политики в сфере защиты семьи и детей. В частности, Путин поручил регулярно проводить исследования «потребительских предпочтений и особенностей поведения» российской молодежи в интернете. Отмечается, что это должно дать власти понимание, как информационная среда влияет на формирование взглядов молодых людей.

Кроме того, Путин распорядился создать координационный центр для создания контента, «направленного на духовно-нравственное воспитание молодежи». Этот контент будет распространяться в интернете.

Оказывая посильную помощь Правительству, мы решили тоже немного вложиться в распространение проверенного временем духовно-нравственного, позитивного контента:

Доклад о выполнении поручений Президента кабмин должен представить к началу декабря 2019 года.

.
don but rks

.

VPNlove.me

.

Читайте также:

Теги: , , ,
РОСКОМСВОБОДА
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Материалы
Контакты
Лицензия Creative Commons
Время менять копирайт
Яндекс.Метрика
Переключиться на старую версию