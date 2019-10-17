637 млн рублей на криптозащиту МВД и Росгвардии

МВД и Росгвардия потратят 637 млн рублей на приобретение средств криптографической защиты информации (СКЗИ), которые шифруют и расшифровывают файлы, передаваемые по внутренним сетям. Соответствующие тендеры «МБХ медиа» обнаружило на портале госзакупок.

МВД объявило закупку: «Поставка средств криптографической защиты информации для нужд МВД России», однако позже отменило определение поставщика и, видимо, перевнесло заново:

«Поставка средств криптографической защиты информации для нужд МВД России (в рамках государственного оборонного заказа)». Дата проведения аукциона в электронной форме — 25.10.2019 г.

За контракт ведомство готово заплатить 210 млн рублей.

Росгвардия выставила три тендера стоимостью 149 млн, 46 млн и 22,5 млн рублей соответственно:

— «Средства защиты информации». Дата проведения аукциона в электронной форме — 25.10.2019 г.;

— Средства защиты информации. Дата проведения аукциона в электронной форме — 25.10.2019 г.;

— Средства защиты информации. Дата проведения аукциона в электронной форме — 25.10.2019 г.

МВД закупает 40 устройств одного типа по 3 млн за штуку, 160 второго типа по 1,9 млн рублей за комплекс и два центра управления сетью по 1,9 млн рублей за каждый. Что именно это за комплексы — в документах не уточняется. Однако там сказано, что они должны иметь сертификат ФСБ.

Росгвардия же планирует приобрести более пяти видов различных систем стоимостью от 63 тысяч рублей до 1,9 млн рублей. В двух из трех закупок указаны наименования СКЗИ — это АПКШ «Континент» версий 3.7 и 3.9. Производит эти системы компания «Код безопасности», специализирующаяся на производстве программного обеспечения для силовых структур.

В конце сентября текущего года Министерство обороны объявило тендер в 250 млн рублей на закупку систем «предупреждения фактов несанкционированного размещения служебных документов» в интернете.

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