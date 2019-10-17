Обработка данных как идея для построения новой госкорпорации

Компания DataLine — второй игрок на рынке ЦОД по числу серверных стоек. «Ростелеком» собирается купить DataLine, однако для этой сделки ищет инвестора в рядах госкомпаний. Самым вероятным инвестором называется Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Как информирует Ъ, «Ростелеком» планирует сначала купить DataLine за 21 млрд рублей, погасив имеющийся у компании 4-миллиардный долг, а затем, в течение полугода, найти государственного инвестора. Инвестору (им скорее всего будет РФПИ) предложат внести в объединенную компанию уставный капитал в 25 млрд рублей в обмен на 30-35% акций.

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Представитель вице-премьера Максима Акимова сообщил «Коммерсанту», что создание объединенной компании в сфере обработки данных рассматривалось в правительстве. Также гендиректор РФПИ Кирилл Дмитриев назвал этот рынок «крайне перспективным».

Однако Российский фонд прямых инвестиций раньше интересовался другим проектом — IXcellerate, что владеет одним из крупнейших ЦОД в Москве. Если «Ростелекому» удастся договориться с РФПИ, тот вряд ли обратит внимание на IXcellerate, впрочем у экспертов есть и обратные мнения, учитывая, что РФПИ это портфельный инвестор и ему может быть не принципиален менталитет и структура капитала компании.

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