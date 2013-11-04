Роскомнадзор запретил статью за 2013 год о «Русском марше»

Роскомнадзор внес в реестр запрещенных интернет-страниц онлайн-репортаж Тайги.инфо «Новосибирск разошелся на два „Русских марша“», опубликованный 4 ноября 2013 года.

Роскомнадзор запретил репортаж Тайги.инфо о «Русском марше-2013»https://t.co/fzdm83cYNu хорошо, когда прокуратура и РКН занимаются реальными делами pic.twitter.com/wpdztZIcWS — Тайга.инфо (@taygainfo) October 17, 2019

Ведомство сослалось на решение Железнодорожного районного суда Екатеринбурга, вынесенное еще в начале апреля 2018 года. Иск в суд подала прокуратура. Прокурорская проверка установила, что в материале есть экстремистский лозунг про «русскую власть», который был внесён в список экстремистских решением Нагатинского районного суда города Москвы от 13.11.2017 года.

«Тайга.инфо» удалила из публикации высказывание и две фотографии баннеров, на которых была написана фраза. Издание утверждает, что в 2013 году лозунг был «центральным» cреди новосибирских националистов.

«О заседании районного суда Екатеринбурга Тайгу.инфо не оповещали», — отмечает редакция.

.

.

.