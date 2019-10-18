18.10.2019

Более миллиона кредитных историй россиян утекли в Сеть

Произошло это в результате ошибки в конфигурации базы данных на одном из серверов, предположительно принадлежавшем микрофинансовой организации

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В открытом доступе нашлись более миллиона кредитных историй россиян, пишет «Ъ» со ссылкой на независимого исследователя кибербезопасности Боба Дяченко:

Сейчас брешь закрыта, но из-за того, что данные были доступны для свободного скачивания долгое время, они могли быть украдены злоумышленниками.

В своем сообщении Дяченко отметил, что кредитные истории получены из бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс». Он обнаружил открытую базу в первой половине октября текущего года, но была проиндексирована специализированными поисковиками еще в конце августа.

Владелец сервера не реагировал на попытки с ним связаться, рассказал Дяченко. Он сообщил о проблеме в БКИ, и база данных была закрыта. По его мнению, так как поисковики проиндексировали базу давно, то шансы, что ее кто-либо успел скачать, высокие.

Что интересно, еще недавно микрофинансовая организация «ГринМани», на которую ссылается база, занимала 13-е место по общему размеру портфеля микрозаймов в России, но уже в сентябре 2019 года Центробанк исключил её из реестра в связи с неоднократными нарушениями.

Сама «ГринМани» уже дала комментарий, сказав, что занимается проверкой информации о возможной утечке. Что же до представителей «Эквифакс», то в компании заявили, что никакой утечки из «ГринМани» не было.

Роскомнадзор обратил внимание на факт утечки кредитных историй россиян. В ведомстве пообещали изучить этот инцидент.

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