Каталонские протестующие координируют действия через децентрализованное ПО

В Каталонии вот уже несколько дней идут многотысячные протесты, местами переходящие в беспорядки. Акции гражданского неповиновения вызвал приговор, который Верховный суд Испании вынес в понедельник 12 каталонским политикам.

За проведение референдума о независимости Каталонии 1 октября 2017 года, который Испания считает незаконным, лидеры движения получили реальные тюремные сроки — от 9 до 13 лет.

Несмотря на то, что за независимость тогда проголосовало 90% граждан, властям Испании удалось на время успокоить ситуацию. Но похоже, после приговора на этой неделе, протесты разгорелись с новой силой и за ними стоит уже более серьезная техническая поддержка.

Как написал один местный политолог в Twitter, в Каталонии есть «техническая элита», которая месяцами готовила ответ испанскому правительству, пока процесс над политиками ещё шёл.

TechCrunch сообщает, что одна из первых акций нынешнего протеста была спланирована группой онлайн-активистов, которая называет себя Tsunami Democratic. Источник, близкий к группе, на правах анонимности рассказал изданию, что в создании одноименного децентрализованного приложения Tsunami Democratic App принимали участие высококвалифицированные разработчики со всего мира, проект располагал такими же ресурсами, какими располагает любой крупный IT-проект, а также использовал источники с открытым исходным кодом (например, RetroShare — ПО для бессерверного обмена данными).

Во время акции в аэропорту Барселоны на этой неделе, участники блокировали главный терминал, координируясь с помощью Telegram. Однако, приложение Tsunami Democratic вышло только недавно и набирает обороты — на данный момент им пользуются уже более 15 тыс человек. Пока приложение загружается со специального сайта и недоступно на Google Play.

В целом, приложение Tsunami Democratic не требует каких-то особенных разрешений на смартфоне. Однако, пользователь должен предоставить данные о своем местоположении. Это нужно, чтобы координаторы протеста могли видеть доступные ресурсы и перенаправлять их в случае надобности. В приложении пользователь может указать свое свободное время для участия в протесте, а также сообщить, какими ресурсами располагает:

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Предлагается указать доступные ресурсы для помощи протесту: велосипед, самокат, машина, мотоцикл, грузовик, трактор (источник: El Endependiente).

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Без QR-кода приложение не работает и в случае его отсутствия предлагает воспользоваться Telegram-каналом, который набрал уже 332 тысячи подписчиков:

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Важно отметить, что разработчики пока не открыли исходный код приложения и несмотря на то, что оно позволяет тысячам людей лучше координировать свои действия, каждый из пользователей видит только небольшую часть от общей картины. Картину целиком видят только анонимные разработчики, которые и управляют движением за независимость Каталонии.

Здесь, в отсутствие полной прозрачности, перед протестующими встает вопрос: доверяют ли они тем, за кем идут, пишет TechCrunch.

РосКомСвобода будет следить за развитием событий в Каталонии и работой Tsunami Democratic.

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