18.10.2019

Массовые протесты вынудили власти Ливана отменить налог на WhatsApp

Правительство намеревалось взимать с ливанцев 20 центов в день за звонки по телефонной связи через интернет, что должно было обеспечить стране $200 млн в год в качестве меры борьбы с экономическим кризисом

WhatsApp in Lebanon  

Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр объявил об отмене налога на WhatsApp и аналогичные приложения для звонков по интернету после того, как данное предложение вызвало массовые протесты в Бейруте и других городах страны. Одобренное кабмином введение нового сбора продержалось всего сутки, поскольку из-за данного решения ливанцы массово вышли на улицы, перекрывали дороги, жгли покрышки, а также скандировали лозунги с требованиями «отставки правительства и революции».

С граждан власти хотели брать налог в размере 20 центов в день (примерно 12 рублей). Как подсчитали пользователи, налог вынудил бы жителей страны платить дополнительные $6 за услуги связи в месяц.

Пока власти Ливана отказались от планов из-за недовольства граждан. Также СМИ сообщают, что налог мог привести к тому, что людям пришлось бы пользоваться услугами двух единственных государственных телеком-операторов.

Ранее премьер-министр Саар Харири говорил, что данная мера могла бы принести в бюджет страны до $200 млн в год. Власти страны вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы получить иностранную финансовую помощь и избежать дефолта.

Несмотря на отступление властей, протестующие продолжают требовать экономических реформ. «Мы здесь не за WhatsApp, мы за всем: за топливом, едой, хлебом, за всем», — утверждают некоторые протестующие в Бейруте, столице Ливана.

«Мы требуем работу, соблюдения наших прав. Мы требуем электричество, воду, мы требуем образования», — сказал другой протестующий.

По словам журналистов, работающих в Бейруте, город «буквально горит». По мнению Дианы Ходали из DW, протесты были вызваны планом повышения налогов на VoIP, однако в итоге вылились в нечто большее, став кульминацией недовольства недавними перебоями с хлебом и топливом, а также повсеместной коррупцией и нецелевым использованием государственных средств.

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