Массовые протесты вынудили власти Ливана отменить налог на WhatsApp

Министр связи Ливана Мухаммад Шукейр объявил об отмене налога на WhatsApp и аналогичные приложения для звонков по интернету после того, как данное предложение вызвало массовые протесты в Бейруте и других городах страны. Одобренное кабмином введение нового сбора продержалось всего сутки, поскольку из-за данного решения ливанцы массово вышли на улицы, перекрывали дороги, жгли покрышки, а также скандировали лозунги с требованиями «отставки правительства и революции».

Business Insider — Chaotic protests erupted in Lebanon after its cash-strapped government tried to launch a 20¢ per day tax on using WhatsApp and Skype https://t.co/Sk9rzroS2F pic.twitter.com/bUkcj9gZRo

С граждан власти хотели брать налог в размере 20 центов в день (примерно 12 рублей). Как подсчитали пользователи, налог вынудил бы жителей страны платить дополнительные $6 за услуги связи в месяц.

Пока власти Ливана отказались от планов из-за недовольства граждан. Также СМИ сообщают, что налог мог привести к тому, что людям пришлось бы пользоваться услугами двух единственных государственных телеком-операторов.

Ранее премьер-министр Саар Харири говорил, что данная мера могла бы принести в бюджет страны до $200 млн в год. Власти страны вынуждены идти на непопулярные меры, чтобы получить иностранную финансовую помощь и избежать дефолта.

Несмотря на отступление властей, протестующие продолжают требовать экономических реформ. «Мы здесь не за WhatsApp, мы за всем: за топливом, едой, хлебом, за всем», — утверждают некоторые протестующие в Бейруте, столице Ливана.

«Мы требуем работу, соблюдения наших прав. Мы требуем электричество, воду, мы требуем образования», — сказал другой протестующий.

Not my words, listen to this Lebanese protester:

"No one asked me to protest because taxes are increasing. They’re putting taxes on cigarettes, on WhatsApp and tomorrow they’ll put a counter on our asses to tax the shit coming out."pic.twitter.com/T703FFR46E

