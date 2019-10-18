18.10.2019

Онлайн-голосования, начиная с вопросов дома

Придать юридическую силу голосованиям онлайн по вопросам управления городом и домом — с таким предложением выступил вице-спикер Совфеда Андрей Турчак, отметив, что сегодня у граждан нет возможности через электронные средства осуществлять это

 

На сегодняшнем заседании совета по цифровой экономике при Совфеде, которое прошло в Сочи, Андрей Турчак заявил, что нужно придать юридическую силу онлайн-голосованиям по вопросам управления городом и домом. Соответствующее предложение, по словам вице-спикера, должно быть направлено в правительство.

Для того, чтобы онлайн-голосования обрели юридическую силу, необходимы поправки в Жилищный кодекс. Такие поправки должны определить порядок использования информационных систем для публичных слушаний и принятия решений, так чтобы они имели юридическую силу.

Кроме того, исходя из той же цели, предлагается внести поправки в закон «Об общих принципах организации местного самоуправления», чтобы органы МСУ могли проводить онлайн-голосования по значимым для граждан вопросам.

«Это повысит вовлечённость людей в принятие решений, влияющих на качество их жизни» — добавил Турчак.

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